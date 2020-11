Giro inesperado tras la muerte del Diez.

En las últimas horas, el joven Santiago Lara solicitó la exhumación de los restos de Diego Maradona. Tras la fatídica muerte del astro argentino, el protagonista exige poder realizarse un estudio de ADN para constatar si el Diez es su padre. "Quiero saber quién soy", aseguró, en diálogo con Telemundo.

Lo cierto es que Pelusa aún no logra conciliar el descanso eterno y su cuerpo podría ser sometido a un estudio que buscará constatar la identidad de Santiago Lara. Mediante un escrito presentado ante la Justicia, en el marco de la causa por reclamo de filiación tramitada en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata, este muchacho asentó su voluntad.

“Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN”, manifestó Santiago Lara, quien en otras oportunidades se expresó públicamente sobre su deseo por saber la verdadera historia de su vida.

De forma contundente, el joven que quiere saber si es hijo de Diego Maradona manifestó: “Hasta los últimos días antes de su muerte, que se tenía que sacar el respirador para hablar, mi madre le dijo a un grupo de abogados que yo era hijo de Diego. Quiero saber quién soy. No tengo pretensiones económicas. Si no se hace, ¿quién me va a dar el ADN?”.

Así las cosas, habrá que esperar a que la Justicia haga lugar (o no) al pedido de Santiago Lara. Por el momento, Diego Maradona se encuentra sepultado en un cementerio privado de la localidad de Bella Vista y está ubicado junto a sus padres Doña Tota y Chitoro (Don Diego).

Cómo supo Santiago Lara que su padre podría ser Diego Maradona

“Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá (en referencia a Marcelo Lara) y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar”, explicó el joven.

Santiago Lara es hijo de Natalia Garat, una mujer que supo ser modelo en la ciudad de La Plata y falleció muy joven a raíz de una dura enfermedad. Según el testimonio del muchacho, la protagonista les expresó a diferentes abogados cuál era la verdadera identidad de su hijo. Lo cierto es que, por el momento, no fue comprobado. Y es por este motivo que Diego Maradona podría ser exhumado y trasladado a la morgue de la ciudad platense.