El importante anuncio de un histórico supermercado.

En medio de la crisis económica que vive el país por las políticas del gobierno de Javier Milei, un histórico supermercado hizo un contundente anuncio de cara al futuro en Argentina.

Se trata de Chango Más, una de las cadenas más reconocidas y que más fue creciendo en el último tiempo. En ese contexto tomó una decisión que impactará directamente en el empleo en un contexto desfavorable para los trabajadores.

Los propietarios del supermercado, que forma parte del grupo GDN Argentina, anunció que invertirá más de 24.000 millones de pesos en la apertura de un nuevo Centro de Distribución y Logística en el Parque Industrial Plaza Escobar.

Desde allí se nutrirán a todas las sucursales del país con el objetivo de modernizar el sistema de abastecimiento de la cadena y mejorar la eficiencia operativa. Allí se almacenarán productos de consumo masivo, como alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y papelería.

Desde la firma destacaron que la planta tiene una superficie de 35.000 m², la nave cuenta con capacidad para almacenar 30.000 posiciones en racks y generará más de 200 empleos directos, que estarán operados por la empresa TASA Logística, y funcionará como complemento del centro ya existente en Moreno.

"Tenemos la necesidad de cambiar para ofrecer una mejor propuesta comercial, accionar sobre nuestros puntos de venta y lograr ser la primera elección de compra de las familias argentinas", expresó el CEO de GDN Argentina, Guillermo Calcagno durante la inauguración.

Cerró un histórico café de Mendoza en plena crisis de Milei

Uno de los históricos comercios gastronómicos de Mendoza cerró sus puertas después de cinco años de estar operativo. La cafetería emitió un comunicado mediante sus redes sociales oficiales sobre este tema en un contexto marcado por la crisis económica del gobierno de Javier Milei en Argentina.

La crisis económica de Javier Milei impactó en distintos rubros y como consecuencia de este contexto, muchas empresas, fábricas y comercios quebraron. Es por eso que lo que trascendió en las últimas horas causó una mezcla de tristeza y nostalgia, ya que un histórico lugar de Mendoza anunció el cierre definitivo de sus puertas.

Se trata de la cafetería Rama Negra, que anunció el cierre del lugar por motivos que todavía no fueron esclarecidos, ya que en el comunicado oficial no quedó en claro si fue por razones económicas. "Hoy queremos contarles algo importante: cerramos las puertas de nuestra casa en Palmares. No desde la tristeza, sino desde la gratitud, el aprendizaje y, sobre todo, con el corazón lleno de amor por lo vivido", indicaron en primera instancia.

"Somos personas que creen en el cambio constante, en los desafíos, en animarse a lo nuevo cuando lo de siempre ya no vibra igual", agregaron desde el café que cerró después de 5 años de estar operativo. En última instancia, dijeron que poco a poco estaban perdiendo su esencia y concluyeron: "Eso nos hizo frenar. Escuchar. Volver a mirar adentro". Cabe resaltar que según lo que comunicaron, los dueños del lugar tienen la intención de abrir otro local llamado "Organyca".