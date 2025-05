En medio de la pelea con Luis Caputo, Molinos anunció pérdidas en su balance y advirtió por un consumo "deprimido"

Luego de que los supermercadistas rechazaran sus subas de precios y recibieran el apoyo del ministro de Economía, Luis Caputo, el gigante alimenticio Molinos informó pérdidas en su último balance. La compañía adjudicó ese resultado negativo en el primer trimestre del año a que sus precios "aumentaron por debajo de los costos" y advirtió por un consumo "deprimido".

"Con costos de venta unitarios aumentando nominalmente por encima de los precios (24% vs 8,4%), el resultado neto fue negativo por $ 5.460 millones", indicó la compañía. Molinos registró al cierre del primer trimestre ingresos netos por $ 199.548 millones, lo que implicó una caída del 25,9% en términos reales respecto del mismo período del ejercicio anterior.

Si bien alcanzó un incremento de su volumen de ventas en el mercado local de 6,1%, la empresa dijo que "éste fue más que compensado por una fuerte caída de precios en términos reales, ya que fueron ajustados durante el último año móvil solo en un 8,4% nominal, mientras la inflación registrada por el INDEC fue de 55,9%, en el mismo período".

Molinos: "Consumo deprimido"

"Ante un escenario de consumo aún deprimido, en el que las principales consultoras de mercado registraron una caída de 8,6% trimestre contra trimestre, la Sociedad mantuvo su enfoque de preservar el adecuado posicionamiento de sus marcas, procurando ofrecer la mayor accesibilidad posible a los consumidores en cada una de las categorías en las que opera", indicó. En tanto, remarcó que como resultado de esta estrategia, volvió a registrar un "incremento generalizado en la participación de mercado".

Adicionalmente, durante el primer trimestre se registró un importante incremento de las exportaciones del 32%. "Frente a este entorno de gran presión competitiva y con el propósito de optimizar la ejecución de su plan de negocios, la Sociedad intensificó la gestión y revisión de sus costos operativos y gastos centrales, implementando un estricto programa de control, buscando generar eficiencias y mejoras en todos los procesos operativos", señaló.

Por otra parte, sostuvo que "a partir de la recuperación del ingreso disponible de los hogares la Sociedad buscará equilibrar paulatinamente el desfasaje registrado entre el aumento de precios y los costos de venta".

"Enfrentando los desafíos de corto y mediano plazo, la Sociedad continuará enfocada en el consumidor, sus marcas, la productividad y la eficiencia para seguir acompañando a los argentinos con productos cada vez más saludables, ricos, prácticos y accesibles", concluyó Molinos.

Crisis en las empresas

Esta semana, la empresa Celulosa Argentina, la principal productora de papel del país, entró en default tras anunciar que no podrá hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene en mayo. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la firma aclaró que no pagará las obligaciones negociables ni los cheques de pago diferido que vencían este mes.

"La Compañía informa que no podrá afrontar el pago de las obligaciones negociables (ON) que vencen durante el mes de mayo, como así tampoco los cheques de pago diferido", afirmó el escrito enviado a la CNV. Entre abril y junio, Celulosa tenía que afrontar U$S 25 millones, entre pagarés bursátiles, cheques propios y obligaciones negociables.

Hace un mes, la compañía había contratado los servicios de VALO Columbus para reestructurar su perfil de endeudamiento, mejorar su posición de liquidez y evaluar la potencial incorporación de nuevos socios. Se trata de la misma compañía que asesoró a los bancos internacionales acreedores de Vicentin y, actualmente, está trabajando con Surcos, la fabricante de agroquímicos que registró los defaults que hubo en el campo.