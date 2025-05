EXCLUSIVO: Supermercados dejan en offside al Gobierno y pagarán una suma fija a sus trabajadores

Las principales cadenas de supermercados acordaron pagar dentro de una semana una suma fija de hasta 50 mil pesos a sus trabajadores en concepto de “adelanto” por el incremento salarial pactado por el gremio de Comercio y frenado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El pago, que se efectivizará el viernes próximo, apuntará a descomprimir la tensión con el gremio que conduce Armando Cavalieri, que esta semana declaró el estado de “alerta” por la falta de liquidación del incremento pactado para abril. Como reveló en exclusiva El Destape, el Gobierno decidió no homologar ese entendimiento, que representa una suba nominal de 5,4% por un trimestre y que trepa al 9,6% al computarse montos no remunerativos, por considerarlo fuera de su pauta de 1 por ciento promedio para los ajustes mensuales.

Las grandes cadenas de supermercados como Coto, Carrefour, Disco, Jumbo, Vea y Makro, entre otras, resolvieron que la semana próxima depositarán ese adelanto en proporción al régimen laboral de cada empleado: serán $ 50 mil para los que se desempeñan en jornada completa; 33 mil pesos para los que trabajan 32 horas semanales, y $ 25 mil para los que lo hacen durante 24 horas en siete días.

Caputo le ordenó esta semana al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que no homologara el aumento acordado entre la federación de Comercio, Faecys, y las tres cámaras patronales signatarias del convenio colectivo, CAC, CAME y Udeca. El funcionario consideró el valor pactado superior a la pauta de salarios que fijó, en torno del 1% mensual y obligatoriamente por debajo de la inflación. Se trata, como reconoció el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del reconocimiento de que el Gobierno apela al salario como ancla inflacionaria.

Para reforzar esa política el ministro de Economía se reunió con los supermercadistas: oficialmente se comunicó que lo hizo para agradecerles haber rechazado las listas de precios con aumentos que los productores enviaron inmediatamente después de la última devaluación. Pero en reserva, como expuso El Destape, lo hizo para garantizarles a esas compañías que frenaría la paritaria de Faecys. Los supermercadistas no integran ninguna de las tres entidades y aseguran no haber sido tenidos en cuenta cuando se resolvió el 9,6% de suba trimestral.

Los sueldos de abril debieron liquidarse en todo el rubro mercantil con un aumento de 1,9% (el primero de tres tramos) y una suma fija de 35 mil pesos (restaban dos de 40 mil pesos por mayo y junio) pero los dueños de las cadenas comercializadoras resolvieron ampararse en el planteo de Caputo y pagaron sin el ajuste.

Qué pasó con la paritaria del Sindicato de Comercio

La Secretaría de Trabajo no homologó el acuerdo alcanzado días atrás por la federación de empleados de comercio (Faecys) con las tres cámaras patronales del rubro, CAC, CAME y Udeca, que había establecido un aumento total de 5,4% para el trimestre (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio) más una suma no remunerativa de 115 mil pesos distribuida en tres tramos de $ 35 mil, 40 mil y 40 mil pesos en cada mes. Con la incidencia de esos montos el aumento total trepa a 9,6%, apenas en línea con la inflación prevista para el trimestre en curso tras el salto devaluatorio y el pico de aumentos de marzo del 3,7 por ciento.

La Secretaría, dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó este viernes (tras la decisión de los supermercados) que están "en pleno análisis de la situación vinculada a la dificultad de orden público e interés general" y que abriran una nueva etapa de negociación.

"Dado el contexto general, la Secretaría está evaluando los términos del acuerdo suscripto entre las partes. En este marco, en los próximos días convocará a las mismas con el objetivo de renegociar el contenido, con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo", puntualizaron en un comunicado.