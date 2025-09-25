Para la obtención del beneficio de gratuidad establecido en la Ley 6.817, los solicitantes deberán cumplir con tres requisitos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) oficializó este jueves el acceso gratuito al servicio de subterráneo para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que cobren hasta 2,5 haberes mínimos fijados por Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El beneficio impulsado por el bloque de Unión por la Patria (UP) junto a otros frentes de la oposición tendrá una validez de 5 años renovable y podrá tramitarse a través de la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Gobierno porteño, en las sedes comunales o en las estaciones cabecera habilitadas, a fin de garantizar una gestión accesible para todos los adultos mayores, tal como se propuso el espíritu de la ley. "Boleto del subte gratis para los jubilados: un pequeño logro que conseguimos desde la oposición", destacó la legisladora Claudia Neira.

“Es un pequeño logro que conseguimos articulando con la oposición en la Legislatura. Con los tarifazos que aplicó Jorge Macri, hoy la tarifa del subte es el doble de cara que un pasaje en colectivo, por lo que la gratuidad representa un alivio significativo para el bolsillo de muchos adultos mayores” señalaron los legisladores de Unión por la Patria.

Subte gratis para jubilados y pensionados ANSES: ¿Cómo acceder al beneficio?

Según la Ley 6.817 reglamentada este jueves en el Boletín Oficial porteño, el acceso gratuito a la Red de Subterráneo y Premetro del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) beneficiará a dos nuevos grupos:

Jubilados y Pensionados: quienes revistan tal carácter, de conformidad con las definiciones establecidas en la normativa nacional que regula el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: quienes revistan en tal situación conforme a la normativa aplicable a los regímenes previsionales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a los viajes gratis en Subte para jubilados y pensionados ANSES?

Para la obtención del beneficio de gratuidad establecido en la Ley 6.817, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Poseer la condición de Jubilado, Pensionado, o retirado de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

b) Poseer domicilio dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

c) Poseer ingresos mensuales que no superen el equivalente a dos y medio (2 ½) haberes mínimos jubilatorios fijados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o el organismo que en el futuro la reemplace.

¿Dónde hacer la gestión para obtener los viajes gratis en Subte para jubilados y pensionados ANSES?

Para la obtención y conservación del beneficio, el solicitante deberá presentar una Declaración Jurada (DDJJ) en la que conste el detalle de todos sus ingresos, tanto previsionales como de otra naturaleza.

La Declaración Jurada deberá incluir, como mínimo:

a) El tipo y monto de los ingresos previsionales percibidos.

b) El tipo, monto y concepto de otros ingresos de cualquier naturaleza, en caso de existir.

c) La manifestación expresa de que el total de sus ingresos no supera el límite de dos y medio (2 ½) haberes mínimos jubilatorios fijados por la ANSES, así como el compromiso de informar al Gobierno de la Ciudad cualquier variación que implique superar dicho umbral.

A los fines de la DDJJ, los ingresos que no se perciban en forma mensual deberán ser anualizados y prorrateados en doce (12) meses, a efectos de determinar el promedio mensual computable.

¿Cómo y dónde hacer la solicitud de acceso para obtener los viajes gratis en Subte para jubilados y pensionados ANSES?

El trámite de solicitud del beneficio se realizará a través de la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad, en las sedes comunales y en las estaciones cabecera a tal efecto habilitadas.

La credencial será gratuita, tendrá una vigencia de cinco años y funcionará con tecnología de tarjeta magnética. En caso de no ser utilizada durante dos años consecutivos, el pase será dado de baja automáticamente.