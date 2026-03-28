El Gobierno lanzó una nueva SUBE gratis, ¿quiénes pueden aplicar y dónde hacer el trámite?

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de la Tarjeta SUBE gratuita para personas con discapacidad. A través de la Resolución 415/2026, la medida busca simplificar el acceso al transporte público a quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), eliminando la necesidad de presentar documentación en cada viaje.

En la actualidad, las personas con CUD pueden acceder al boleto sin costo, pero debían acreditar su condición en cada uso. Sin embargo, con esta nueva modalidad, el beneficio se integrará directamente al plástico, garantizando un paso automático, ágil y sin demoras.

¿Cómo y dónde solicitar la nueva SUBE gratis para viajar en trenes, colectivos y subte?

La Resolución 415/2026 publicada el viernes en Boletín Oficial (BORA) habilita a la Secretaría Nacional de Discapacidad a firmar convenios con el área de Transporte. Además, prevé la participación de Nación Servicios S.A. para garantizar la integración de sistemas en todo el país y facilitar su implementación progresiva.

Si bien aún no hay una fecha confirmada de activación, para acceder al beneficio, será indispensable contar con el CUD vigente, que puede tramitarse mediante evaluación médica y también está disponible en formato digital a través de la app Mi Argentina.

Paso a paso, ¿cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad?

Antes de iniciar el trámite de solicitud del CUD, los aspirantes deberán respondar las preguntas en el apartado de consulta personalizada para saber qué documentación llevar al avanzar con la gestión y a dónde ir para la asignación de turno. Una vez cumplido este paso, se deberá seguir con el siguiente esquema: