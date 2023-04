Qué se le pide a San Expedito y qué tipo de milagros hace

San Expedito es uno de los santos más importantes de Argentina, a los que se le pide dinero y soluciones urgentes. Cómo son sus oraciones.

Ante situaciones extremas o de mayor complejidad, muchas personas acuden a Santos u otras imágenes religiosas que acompañen y hagan pasar la situación de la manera más amena posible. Tal es el caso de San Expedito, que es uno de los santos más reconocidos de toda la Argentina.

Según la iglesia Católica, este santo es el encargado de interceder ante situaciones de injusticia, trabajo, viajes y mucho más. Pero ¿qué y cómo se le pide? ¿De dónde viene su historia?

Cómo pedirle a San Expedito por causas urgentes

La figura de San Expedito se caracteriza por interceder ante Dios por situaciones de extrema urgencia, por las cuales se necesita una pronta respuesta. La oración para invocar el pedido es la siguiente:

"¡Jesucristo, Señor mío, acudo en tu socorro! ¡Santísima Virgen inmaculada, auxíliame!

¡San Expedito, tú, que te armaste de valentía y le abriste tu corazón a Dios y no accediste a las tentaciones expuestas para que tu corazón no fuera aprobado por el todopoderoso, te pido que me ayudes a realizar hoy lo que mañana necesitaré,

que los actos que hoy necesito, mañana los utilice, todo ello hecho por y para el amor de Jesús.

Dame tu ayuda celestial, para no depender más de los vicios y adicciones, aléjalos de mí con el poder que Dios te ha otorgado. Quiero ser un militante, honorario y de gran prestigio para el Señor, para sólo servir y alabar a su nombre, y no sienta miedo de las pruebas que en mi camino se presenten.

Tú que eres el Santo de la justicia y necesidades, te presento hoy día mi requerimiento. (Realizar petición).

Sobre todo y por encima de todas las cosas que puedo exigir, te pido que intercedas en mí, para que la fe sea la mayor virtud de mi ser, y así me guíe al reino de Dios, con la Virgen María, los ángeles y arcángeles. Amén".

Cómo pedirle dinero a San Expedito

Cómo es la oración para pedirle dinero a San Expedito.

Otra de las causas más recurrentes por las que se convoca a San Expedito, es el dinero. Ante contextos de crisis, falta de trabajo o causas que se relacionan al dinero y están trabadas, puede pedirse la ayuda del santo. La oración para este fin, es la siguiente:

"San Expedito bendito protector nuestro: guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia, te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio.

Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso vivo en estado de preocupación y de depresión continua. Me siento solo y desesperado, el abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mi. Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, santo glorioso, a levantarme.

Te pido que acudas presto y derrames sobre mí el valor, la energía, la esperanza, que alivies mis penurias y miserias, para que con tu mediación logre solucionar las angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian y la ruina de la que no sé cómo salir, te pido que con tu caridad me concedas: (Mencionar ahora la petición).

Ayúdame a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad, para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando, se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo, que todo sea una experiencia que tuve que pasar para aprender y mejorar, y que solucionados los obstáculos se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad.

Glorioso san Expedito, oye mi suplica, te ruego atiendas mis ruegos con urgencia. Gracias san Expedito, santo benevolente, pues se que estas aquí conmigo, escuchándome, y que mi mejoría comenzará en este mismo momento, yo te lo agradeceré el resto de mi vida y llevaré tu nombre al que lo precise. Amén".