Top tejido a crochet para el verano: el paso a paso en español

Tejer no solo te permitirá lucir a la moda, sino que también es una actividad relajante que mejora la concentración. Así que animate a sumergirte en el mundo del crochet y creá tu top de verano perfecto.

El crochet se convirtió en el tejido estrella de la temporada de verano y, en particular, el top tejido a crochet se ha erigido como la prenda ideal para lucirlo. ¿Qué mejor manera de incorporar un toque auténtico y artesanal a tu estilo que creando tu propio top? Si aún no has explorado las infinitas posibilidades de aprender a tejer, este es el momento perfecto para hacerlo y confeccionar tu propio top de crochet.

En vistas a temporadas anteriores, ya sabemos que un top de crochet es la elección infalible para lograr un look de verano perfecto. El punto fresco y abierto del crochet ha invadido no solo los tops, sino también vestidos, sacos, faldas y más. Una de las claves del éxito del crochet es su aspecto artesanal, que nos acerca a la tendencia handmade que está en auge y añade un valor especial a cada prenda. Seguramente no querrás quedarte sin la prenda más bohemia y versátil de la temporada, por eso te proponemos que te animes a tejer tu propio top.

Qué necesitás para tejer un top de crochet

Para llevar a cabo este proyecto, necesitarás el siguiente material, diseñado para un talle S:

3 ovillos de 50 gramos de algodón "cotton nature" de 3,5 de hilaturas. Este algodón es 100% orgánico y está disponible en una amplia gama de colores.

Aguja de crochet de 3 mm.

Los puntos que necesitás saber para tejer un top de crochet

El top está tejido utilizando los siguientes puntos:

Punto de cadena.

Punto alto.

Punto bajo.

Punto cangrejo.

Cómo tejer el top paso a paso

Las opciones de formas y puntos son infinitas cuando decidís hacerlo con tus propias manos.

Aquí te presentamos los pasos que debés seguir para tejer tu propio top:

Comenzá por montar 76 puntos de cadena y trabajá en punto alto comenzando desde la parte inferior del top. A los 24 cm de longitud total, comenzá a disminuir un punto en cada lado del tejido. Finalizá cuando alcances los 40 cm de longitud total, deberás tener 34 puntos. Realizá puntos bajos en los laterales y, cuando llegues a la parte trasera, trabajá de la siguiente manera: 1 punto bajo, 3 cadenas al aire, soltá 3 puntos y volvé a hacer punto bajo. Realizá una vuelta de punto bajo alrededor de toda la prenda. Rematá con un punto cangrejo en todo el top. Tejé dos cordones de cadena, cada uno de unos 30 cm. Cosé los cordones a cada lado de la parte superior del top. Para un toque personal, atá un pañuelo estampado que te guste al cierre de la espalda.

La belleza de tejer tu propio top a crochet radica en que podés experimentar con diferentes colores, ajustar el largo a tu gusto y agregar detalles únicos. En cualquier caso, tu creación será única y hecha por vos, lo que, sin duda, marcará la diferencia en tu estilo de verano.