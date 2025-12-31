Café con aceite: la fórmula secreta para tener más energía en el día a día.

En el universo de las bebidas funcionales, una costumbre que parecía excéntrica empezó a instalarse con fuerza: agregar aceite al café. Lejos de ser solo una moda pasajera, esta combinación se volvió popular entre quienes buscan más energía sostenida, mayor saciedad y menos altibajos a lo largo del día.

La idea no es nueva, pero sí su difusión. Inspirada en prácticas de nutrición funcional y en rutinas de ayuno intermitente, el café con aceite propone transformar una bebida cotidiana en una fuente de combustible más estable para el cuerpo. A diferencia del café solo, que puede generar nerviosismo o un “bajón” posterior, la grasa actúa como un modulador. Ralentiza la absorción de la cafeína, lo que permite una liberación más gradual de energía. El resultado, según quienes lo consumen habitualmente, es una sensación de enfoque prolongado y menos ansiedad, especialmente durante la mañana.

Otro de los motivos por los que esta tendencia se volvió popular es su efecto sobre el hambre. El café con aceite suele reducir el apetito durante varias horas, lo que lo convierte en una opción frecuente para quienes practican ayuno intermitente o buscan evitar picoteos innecesarios. No reemplaza una alimentación equilibrada, pero puede funcionar como un puente energético hasta la primera comida del día.

Cómo prepararlo correctamente

La clave está en la emulsión. No alcanza con mezclar a mano:

Prepará una taza de café caliente. Agregá una cucharadita de aceite (no más). Licuá o batí con mixer durante unos segundos hasta que quede espumoso.

Así se evita que el aceite quede flotando y se logra una textura más agradable.

Qué aceite se usa y por qué

No cualquier aceite sirve. Los más utilizados son:

Aceite de coco

Aceite MCT (triglicéridos de cadena media)

En menor medida, manteca clarificada (ghee)

Estos lípidos se absorben rápido y se convierten en energía sin pasar por los picos de glucosa que suelen provocar los azúcares o los carbohidratos refinados. Por eso, muchas personas aseguran sentir mayor claridad mental y menos cansancio después de tomarlo.

Aunque tiene beneficios potenciales, no es para todos. Personas con problemas digestivos, colesterol elevado o sensibilidad a las grasas deberían consultar antes de incorporarlo. Además, consumirlo en exceso puede generar malestar estomacal.