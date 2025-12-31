Dónde hay corte de luz en AMBA y cuándo va a volver

El miércoles 31 de diciembre comenzó con cortes de luz masivos, por una falla en la Subestación Bosques de Edesur. Por ese motivo, 1.085.000 usuarios vieron afectado su servicio.

Desde Edesur, informaron que a la 1.59 de la madrugada ya habían vuelto la luz en el 20% de los hogares afectados. Agregaron que durante la madrugada siguieron recuperando el servicio, por lo que pasadas las 4 ya tenía luz el 96% de los clientes que habían sufrido el apagón.

El mapa de los cortes de luz este 31 de diciembre en CABA. Fuente: https://acanohayluz.com/

"Agradecemos el trabajo de nuestros colaboradores durante toda la madrugada, lo que permitió en tiempo récord restablecer el servicio a casi la totalidad de los clientes", expresaron desde Edesur. "En poco más de 3 horas se realizaron las acciones necesarias para que 1 millón de clientes volvieran a tener servicio eléctrico. Las maniobras para devolver el suministro se realizaron en un contexto adverso, lo que puso de manifiesto la pericia del personal de la empresa para este tipo de situaciones", agregaron.

En medio del apagón, oficializaron nuevos aumentos de tarifas

Mientras más de un millón de usuarios sufrían la interrupción del servicio en la víspera de Año Nuevo, el Gobierno nacional avanzó con la oficialización de los nuevos cuadros tarifarios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se confirmaron los aumentos que regirán para Edenor y Edesur a partir del 1° de enero de 2026.

La medida, publicada en el Boletín Oficial justo cuando miles de familias permanecían a oscuras, establece un incremento en el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la factura que va directamente a las cajas de las empresas concesionarias. A pesar de las fallas estructurales que derivaron en el colapso de la Subestación Bosques, ambas compañías recibirán una actualización en sus ingresos para comenzar el año.

Este nuevo tarifazo llega en un momento de máxima tensión por la calidad del servicio eléctrico. Lejos de penalizar a las distribuidoras por el corte masivo que afectó a gran parte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, la gestión libertaria ratificó el camino de ajuste de tarifas.