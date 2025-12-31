Apagón masivo en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz

Casi 20.000 usuarios de Edesur reportan cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense en la previa de Fin de Año, tras una “falla en la Subestación Bosques”, y se espera que a lo largo del día se restablezca la totalidad del servicio. En la madrugada hubo casi un millón de afectados.

“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”, informa el comunicado de la empresa.

Siguen los cortes de luz

Sin embargo, cerca de las 8 el corte todavía era extenso con 19.563 usuarios sin energía eléctrica. Este corte de suministro se da en medio de la preparación por Año Nuevo, además de los 40 grados de temperatura que se esperan para la jornada.

Se informó además que, cerca de la 01.30 se registró el récord de cortes sin luz con casi un millón de usuarios afectados.

Quién es el dueño de edesur

Edesur es controlada por el grupo italiano Enel, a través de su subsidiaria Distrilec Inversora S.A., que posee la participación mayoritaria (más del 56%) y ha buscado desinvertir en Argentina, buscando vender sus activos y salir del país en los últimos años, aunque la empresa sigue bajo su órbita mayoritaria, involucrando también a empresarios locales como la familia Caputo en otros negocios energéticos.

