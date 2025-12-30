La víctima tenía 79 años. (Foto: La Voz del Pueblo).

Una mujer, de 79 años, que volvía de visitar la tumba de su marido en el cementerio, murió de regreso a su casa en un trágico accidente: volcó con su auto en un puente y se ahogó. La víctima, identificada como María Elena Di Rocco había enviudado hace cuatro años y el último domingo había ido a dejar flores a su esposo.

El hecho sucedió el 28 de diciembre alrededor de las 14:30 horas en la localidad de Adolfo Gonzales Chaves, al sur de la provincia de Buenos Aires. Di Rocco recibió el último adiós este martes por la mañana.

El sepelio se realizó cerca del mediodía en el lugar donde descansará junto a su esposo. Su familia la describió como una fanática de las hortensias y sus rosas. Tenía una hija y tres nietos.

En sus redes sociales, la mujer compartía fotos de sus flores, viajes y familias. Su último posteo en su cuenta de Instagram revelaba el dolor por la pérdida de su esposo.

"Ahora te encuentras allá arriba, observando de lejos todo lo que hago. Te extraño igual o más que el día que supe que ya no estabas, y así será por el resto de mi vida. Descansá en paz y esperame ahí, en donde ya no sientes dolor, y te prometo que al llegar serás serán la primera persona que buscaré", dice el sentido posteo.

El accidente

Según los testimonios de los vecinos en redes sociales, el puente de madera había sido clausurado porque el camino, que es de tierra, no se encontraba en condiciones para ser transitado, pero volvió a habilitarse tras realizarse algunos arreglos.

La estructura está ubicada sobre la calle Yapeyú, en la sección quintas, en un tramo de la laguna Pata Larga, a unas diez cuadras del casco urbano. La víctima conducía un Fiat Palio cuando por causas que aún se investigan perdió el control. El vehículo quedó tumbado sobre el agua, cubierta de algas, con las cuatro ruedas para arriba.

Un vecino que pasó por la zona se arrojó y rescató a la jubilada. Con la ayuda de una mujer, le practicaron maniobras de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), pero no lograron salvarla.

La investigación

El caso quedó a cargo de Juan Carlos Ustarroz, de la Ayudantía Fiscal de Gonzales Chaves, quien ordenó la realización de la autopsia. Hasta el momento los resultados no fueron informados, pero estiman que la jubilada murió por ahogamiento.