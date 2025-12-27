Un motociclista de 44 años, de nacionalidad uruguaya, murió de manera instantánea tras impactar violentamente contra una camioneta conducida por una ciudadana argentina en la zona de Playa Brava, en Punta del Este.

El siniestro se produjo este viernes, cerca de las 14, en la intersección de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, cuando el vehículo de mayor porte intentaba cruzar la calzada hacia la costa y fue colisionado en su lateral por el rodado menor.

La víctima fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, un guardia de seguridad residente del Balneario Buenos Aires que, al momento del fatal episodio, se dirigía hacia su puesto de trabajo en un edificio cercano.

Según informaron fuentes policiales, los reportes preliminares y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el hombre circulaba a bordo de una moto Yamaha YZF-R3 en sentido al centro del balneario cuando chocó contra una camioneta Mercedes Benz con patente argentina. De acuerdo a las primeras pericias, el motociclista "no habría respetado el paso del vehículo e impactó de lleno contra su lateral", lo que provocó que saliera despedido.

Pese a la intervención de las unidades de emergencia que arribaron al lugar, los médicos confirmaron que el trabajador falleció en el acto, ya que "la fuerza del golpe contra el rodado de alta gama fue letal" y el cuerpo fue hallado a varios metros del punto de colisión.

Por su parte, la conductora de la camioneta, una mujer de 34 años oriunda de Buenos Aires, resultó físicamente ilesa, aunque debió recibir asistencia médica inmediata debido a que presentaba una "fuerte crisis nerviosa".

El test de alcoholemia realizado a la mujer arrojó un resultado negativo. En tanto, la justicia uruguaya ordenó la realización de las pericias accidentológicas correspondientes y el secuestro del video del incidente, material que "será clave para determinar las responsabilidades legales del caso" y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Nuevas pruebas comprometen a la Policía de la Ciudad por el asesinato en Lugano

A partir de la revelación de nuevas fuentes y pruebas en el caso de Juan Gabriel González, el vecino de Villa Lugano asesinado a tiros por la Policía de la Ciudad el jueves de Navidad, se supo que los efectivos de la policía porteña le habrían impedido a González ingresar a su casa, llevándolo hasta la calle donde le pegaron y finalmente, agredieron a punta de pistola.

Los detalles del hecho se dieron a conocer este sábado, a través de una nueva cámara de seguridad ubicada a pocos metros del lugar de los hechos. El propietario no está en el país y desde la Policía Federal intentar dar con él para acceder a la nueva filmación.

El asesinato del vecino de Villa Lugano se confirmó a las pocas horas, cuando la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció el hecho de gatillo fácil en sus redes sociales, acompañando la publicación con el brutal video de una de las cámaras de seguridad de la Ciudad que logró capturar el momento del ataque.

En la tarde del viernes, se convocó a una marcha de amigos y familiares, movimientos sociales y organismos de derechos humanos para exigir justicia, a la par que la fuerza inició un sumario interno para determinar responsabilidades en el caso.

De acuerdo con las imágenes trascendidas y el testimonio de testigos, González fue asesinado de un disparo que recibió en la zona del tórax. Por ahora, el resultado de la autopsia se desconoce y la investigación recién comienza. El caso está a cargo de la jueza Laura Bruniard, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que delegó las actuaciones en la División Homicidios de Policía Federal Argentina (PFA).