El mapa de la tormenta: en qué barrios y localidades hay alerta naranja este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por fuertes tormentas para este miércoles en diversas zonas. Enterate si afecta a tu barrio y localidad el alerta naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 24 de mayo un alerta naranja por tormentas para el este de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires como también para la zona sur de Santa Fe y Entre Ríos. Mientras que otro alerta amarillo por el mismo fenómeno climático en las mismas provincias y el este de Córdoba.

Según el reporte del organismo, en la provincia de Buenos Aires, el alerta naranja se encuentra sobre Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, General Las Heras, General Rodriguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, General San Martín - Hurlingham e Ituzaingó.

También los partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Brandsen, Ezeiza, Cañuelas, la zona oeste de Magdalena y San Vicente, Berisso, Ensenada, La Plata, y la zona este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo.

A este alerta se suman todos los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde "el área será afectada por lluvias y tormentas de intensidad fuerte o localmente severa".

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera local

"Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera local", precisaron desde el organismo.

Asimismo, el SMN emitió un alerta amarilla también por tormentas para el centro-este de la provincia de Buenos Aires, el centro, oeste de Entre Ríos, parte del centro de Santa Fe, y la zona este de Córdoba.

De acuerdo al informe en Santa Fe se encuentran las localidades de Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Caseros y General López; en Entre Ríos está Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay; mientras que en Córdoba se esperan tormentas en General San Martín, Marcos Juárez, Unión y San Justo.

Este alerta amarillo también se advierte sobre los partidos bonaerenses de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Salto, Rojas, Pergamino, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Ayacucho, Balcarce, General Guido y Maipú.

También sobre el noroeste de General Juan Madariaga, Mar Chiquita, oeste de General Pueyrredón, costa de General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Pinamar, sudeste General Juan Madariaga y Villa Gesell.

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", señalaron desde el organismo.

En tanto, el alerta naranja en Santa Fe está ubicado sobre en las ciudades de Iriondo, Constitución, Rosario y San Lorenzo; mientras que en Entre Ríos se espera que afecte a las localidades de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

Entre las recomendaciones para la población de estas zonas, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. También indicaron no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; y mantenerse informado por las autoridades.

Por último, el SMN indicó que hay un alerta amarillo por vientos para el sur de Mendoza; otro similar para la onza sur-oeste de Neuquén, donde también hay una advertencia amarilla por nevadas, y oeste de Río Negro.

En casi toda la provincia de Chubut y la zona este de Santa Cruz se advierte también un alerta amarillo por vientos, "el área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".