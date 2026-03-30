Tiroteo en una escuela de Santa Fe: habló un amigo del joven de 15 años que mató a un compañero

Tras el violento tiroteo en la Escuela N°40 San Cristobal de Santa Fe, habló un amigo del joven de 15 años que inició la balacera en el establecimiento educativo este lunes por la mañana. El adolescente llamado Alex aseguró que fue tan "inesperado para él como para todos los que estaban en el lugar".

El joven dijo que se encontraba alejado de su amigo en los momentos previos al hecho. En tanto, cuando comenzaron los disparos indicó que todo se convirtió en un "caos". "Después de los disparos, nos alejaron a todos y no pude hablar con él porque no nos dejaron acercarnos", expresó en diálogo con El Trece.

Por otro lado, Alex aseguró que jamás lo había visto tan violento como en ese momento: "Era un chico normal. No consumía drogas ni alcohol. Nunca lo había visto tan violento".

En tanto, también confirmó lo que un padre de una alumna ya había dicho: que G.D. sufría un constante bullying en la escuela. De hecho, se refirió a un video que circula en la web en el que se puede ver que otros compañeros lo agredían. "Reconozco que es la escuela y que es mi amigo el que está siendo acosado, pero no sé quién lo está agrediendo", sostuvo.

Alex relató cómo se dieron los hechos. El adolescente precisó que, como todos los días, ingresaron a la escuela para izar la bandera a las 7 de la mañana, pero que G.D. habría ido directo al baño. "Lo que tengo entendido es que él entra y se va directo al baño. Ahí es donde saca la escopeta y efectúa el primer disparo”, expresó el joven.

El arma con la que disparó el joven de 15 años era de su abuelo

La investigación está a cargo de la fiscal de menores, Carina Gerbaldo y el fiscal Mauricio Spinosa, ambos del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe. Se pudo comprobar que el arma que utilizó G.D. para realizar el tiroteo es una escopeta calibre 12 que pertenecía a su abuelo.

El hombre declaró que era de su propiedad y que, en la noche del domingo, la escopeta estaba en su casa, por lo que no entiende cómo llegó a manos de su nieto. Al momento, la Policía de Santa Fe no ha hecho ningún allanamiento en la casa del joven de 15 años.

Por el hecho, murió Ian Cabrera, un niño de 13 años, y resultaron heridos ochos adolescentes más.