El día después: qué medidas tomará el gobierno provincial tras el tiroteo en San Cristóbal

El gobierno provincial de Santa Fe ofreció una conferencia de prensa el día después del tiroteo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, donde un adolescente de 13 años perdió la vida y otros resultaron heridos. Las autoridades detallaron que se llevarán a cabo los protocolos y las acciones para reforzar la seguridad en las instituciones educativas de la región, acompañar psicológicamente a estudiantes y docentes, y coordinar con la justicia el abordaje legal del caso.

Las secretarias de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, y de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, junto al senador departamental, Felipe Michlig, brindaron detalles de las acciones tras el episodio ocurrido en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de la ciudad de San Cristóbal.

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Las autoridades anunciaron un paquete de medidas inmediatas: reforzar la seguridad en las instituciones educativas de la región, desplegar equipos interdisciplinarios para el acompañamiento psicológico de estudiantes y docentes, y coordinar con la justicia el abordaje legal del caso, pese a la condición de “no punible” del agresor.

Asimismo, se iniciará una investigación sobre el entorno familiar del adolescente y el acceso al arma utilizada, propiedad de su abuelo. Mientras tanto, la comunidad de San Cristóbal permanece conmocionada; se llevó a cabo el velorio de Ian Cabrera, donde padres y docentes reclamaron mayor prevención y protocolos claros frente a la violencia escolar.

Cuáles serán las acciones tras el tiroteo en el colegio

Las distintas áreas estatales trabajan de manera coordinada con la fiscalía para avanzar en audiencias, entrevistas y requisas que permitan aportar elementos a la Justicia. En consecuencia, el agresor de 15 años permanece detenido bajo custodia policial mientras se evalúa su situación legal en virtud de la normativa vigente que lo considera “no punible”. No obstante, las autoridades remarcaron que se busca transmitir a la Justicia todos los antecedentes necesarios para que determine la sanción que corresponda.

Asimismo, según lo anunciado en la conferencia de prensa de esta mañana, el Ministerio de Justicia y Seguridad puso en marcha el protocolo de Atención a Víctimas del Delito. Este mecanismo incluye apoyo psicológico inmediato y asesoría legal para los familiares de la víctima fatal y de los estudiantes heridos.

En ese sentido, el subsecretario Juan Manuel Musurana relató que una psicóloga se contactó rápidamente con los padres del menor fallecido y que la asistencia se extiende también a los familiares de los heridos internados en hospitales de Rafaela y Santa Fe.

El estado de salud de los adolescentes heridos

Por otro lado, el parte médico oficial informó que dos adolescentes permanecen internados en hospitales de la provincia. Un paciente de 13 años cumple su primer día en la sala de Cuidados Especiales del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde se encuentra clínicamente estable, tolera la alimentación y no presenta dolor. El equipo interdisciplinario del centro continúa con el seguimiento.

En tanto, otro adolescente de 15 años sigue bajo observación en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela. Según el monitoreo del personal especializado, “permanece lúcido, su estado es estable y no muestra complicaciones relacionadas con las lesiones”.

De manera complementaria, las autoridades provinciales remarcaron que se reforzará la presencia policial en las instituciones educativas de la región. Además, se anunció que equipos interdisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en infancia recorrerán las escuelas para brindar talleres de contención y espacios de escucha.