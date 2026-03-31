Horror en Santa Fe: familiares y amigos despiden a Ian y demandan justicia

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La ciudad santafesina de San Cristóbal atraviesa horas de profundo dolor tras el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno, donde un adolescente de 15 años asesinó a Ian Cabrera, de 13. La comunidad se encuentra en duelo y exige justicia en medio de la conmoción.

El hecho se produjo el lunes alrededor de las 7.15, cuando se escucharon disparos dentro del establecimiento educativo. La rutina escolar quedó interrumpida de manera abrupta y la ciudad, con cerca de 15 mil habitantes, se paralizó.

Familiares, vecinos y compañeros se acercaron al colegio para rendir homenaje a Ian. Velas encendidas, globos blancos y mensajes de acompañamiento marcaron la jornada de silencio y duelo. En tanto, el colegio permanece cerrado mientras se desarrollan las investigaciones.

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Horror en San Cristóbal: familiares y amigos marcharon y pidieron justicia por Ian

El ataque dejó no solo la víctima fatal, sino también varios estudiantes heridos que fueron trasladados a centros de salud de la región. Según fuentes oficiales, todos ellos se encuentran fuera de peligro.

Cómo continúa la situación en el colegio

El Gobierno de Santa Fe desplegó un operativo interministerial para asistir a la comunidad educativa. El Ministerio de Educación confirmó que se brindará acompañamiento psicológico y contención durante al menos tres días de duelo oficial. Asimismo, se llevó a cabo a una conferencia de prensa para el martes a las 9, donde autoridades provinciales y municipales informaron las medidas a seguir. El objetivo fue dar respuestas rápidas y transparentes a la población.

En paralelo, la Fiscalía de Menores de Rafaela investiga cómo el adolescente accedió al arma de fuego. Se indaga la responsabilidad de adultos en su entorno y posibles antecedentes de violencia que no fueron atendidos. El agresor, identificado como G.C., habría manifestado frases desafiantes días antes del ataque.

Mientras tanto, la comunidad se expresó con una marcha silenciosa por las calles de San Cristóbal. Carteles con la consigna “Justicia por Ian” y las velas encendidas marcaron el tono de la movilización. En este contexto, especialistas en educación y seguridad remarcan la urgencia de reforzar protocolos de prevención en las escuelas. Según UNICEF, los entornos educativos deben garantizar espacios seguros y libres de violencia.

Del mismo modo, organizaciones civiles pidieron revisar la legislación sobre acceso a armas de fuego en hogares. En tanto, la Escuela Mariano Moreno suspendió sus actividades y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Autoridades educativas evalúan medidas adicionales de seguridad antes de retomar las clases.

El comunicado oficial de la Escuela Normal

“La Comunidad Educativa de la Escuela N° 40 ‘Mariano Moreno’ acompaña con profundo pesar a las familias de los estudiantes involucrados en el hecho de violencia ocurrido en la jornada de hoy (por el pasado lunes). Toda la comunidad educativa se encuentra profundamente afectada por lo sucedido y reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente para transitar este dolor”, expresaron.

Despiden los restos de Ian Cabrera

Ian Cabrera, de 13 años, murió este lunes en la Escuela N° 40 de San Cristóbal luego del brutal ataque con una escopeta llevado adelante por un estudiante de 15 años. Este martes, decenas de personas acompañan a la familia en la casa velatoria Asociación Mutual de Socorros Funerarios donde despiden los restos del joven.

Al velatorio del adolescente asistieron algunas de las maestras actuales -y también de grados anteriores-. El llanto desconsolado, los abrazos y la contención abunda en una localidad atravesada por la desgracia.