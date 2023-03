San Juan: hubo más de 600 denuncias por violencia sexual en lo que va del año

La investigación fiscal arrojó como resultado un incremento en la cantidad de denuncias recibidas en los primeros dos meses de 2023.

En el marco de una celebración más del 8M, El Destape Web pudo acceder al registro oficial de denuncias realizadas por la Unidad Fiscal Cavig, que es el Centro de Abordaje y contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género.

Los resultados arrojados en los primeros dos meses apuntaron a que hubo 606 denuncias en su mayoría por lesiones (248 denuncias de este tipo), por amenazas (126 denuncias) y un centenar de denuncias por desobediencia a órdenes judiciales como los incumplimientos de perimetral o acercamiento a las víctimas. También, se registraron 34 denuncias por abuso sexual contra mujeres mayores de edad y siete por abuso sexual con acceso carnal.

En este marco de denuncias, además hubo casos de privación ilegítima de la libertad: dos en dos meses, al igual que retención indebida y secuestro coactivo una historia en cada uno de los casos.

Las mujeres en San Juan se han animado a denunciar mucho más que antes. De igual modo, se animan a alzar la voz; en este caso aprovecharon la conmemoración del Día de la Mujer para salir a las calles a reclamar por sus derechos, para decir "basta" por los femicidios, el abuso sexual, los acosos y la violencia sexista. En esta oportunidad miles de sanjuaninas salieron a las calles este miércoles para solicitar que se hagan valer sus derechos. Lo hicieron con una marcha pacífica por las calles del microcentro sanjuanino.

Según las estadísticas oficiales, en 2022 hubo 22.298 personas atendidas en la Unidad Fiscal Cavic por diferentes temas relacionados con la violencia doméstica.

En este contexto, se recibieron 5.873 denuncias, hubo 4.918 formularios de protección a las víctimas y sólo 130 retractaciones por parte de las víctimas que no quisieron seguir adelante con el proceso contra los imputados. Este último número es revelador ya que pone de manifiesto el miedo y la resistencia, no porque las víctimas lo quieran así, sino porque no se puede cortar tan fácilmente con el círculo de violencia.

En este sentido, también se le brindó asesoramiento a 8.104 mujeres que no necesariamente terminaron realizando denuncias.

En los legajos que se formularon el año pasado, se produjeron allanamientos, secuestros y detenciones de personas vinculadas a este tipo de hechos violentos en mil casos. También, se labraron 1.922 prohibiciones de acercamiento.

Dentro de las diversas calificaciones que comprenden violencia se puede destacar que hubo 459 denuncias por abuso sexual contra mujeres mayores 1.250 carátulas por amenaza y 2.579 causas por lesiones entre otras.

Las mujeres sanjuaninas salieron masivamente a las calles

Durante la tarde del miércoles, en las calles de San Juan, miles de mujeres clamaron por sus derechos. Si bien la concentración se realizó como tradicionalmente se realiza, en la plaza 25 de Mayo, en el corazón del microcentro sanjuanino, la marcha tuvo una actitud sorpresiva y emocionante.

Lo que ocurrió es que, por otro lado, miles de docentes autoconvocadas reclamaban en las puertas del Centro Cívico por un salario digno, al estar disconforme con el acuerdo salarial al que los gremios docentes llegaron con el Gobierno sanjuanino.

Por esta razón, las docentes cumplieron varias noches de reclamo en la puerta del edificio que contiene las principales áreas estatales, entre ellas el Ministerio de Educación. En este contexto, las mujeres que participaron de la marcha del 8M sorprendieron con una actitud sorora, al trasladarse de manera sorpresiva hasta el Centro Cívico para solidarizarse y unirse a la lucha docente. "Docente luchando también está enseñando", fue el grito que unió a todas.