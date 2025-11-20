Un nuevo hecho de inseguridad escolar se vivió este jueves en la localidad sanjuanina de Ullum, cuando durante una exposición de ciencias en el colegio Elvira de la Riestra de Lainez, uno de los proyectos a mostrar terminó explotando, generando quemaduras graves en una alumna de 9 años.

Por su parte, la madre de la víctima radicó la denuncia, lo que derivó en la concurrencia en el establecimiento del personal de la UFI Delitos Especiales junto a agentes de la Brigada de Investigaciones, quienes realizaron los peritajes pertinentes para el caso, el cual se calificó como "Actuaciones investigativas por lesiones".

La reconstrucción de los hechos, hasta el momento, señalan que durante el marco de una exposición llevada a cabo por estudiantes de sexto grado a los alumnos de cuarto, uno de los proyectos que se presentó fue el de un volcán como experimento. Allí, un alumno habría agarrado una botella de alcohol etílico y la habría apretado para extraer el líquido que cayó sobre el volcán, lo que resultó en una combustión que le causó heridas a la niña identificada como M.J.

Hasta el momento, se sabe que, producto de las heridas que recibió, la menor fue llevada en primera instancia al Hospital Marcial Quiroga. Luego, debido a la gravedad del asunto tuvo que ser derivada al Hospital Rawson, en el cual permanece internada en terapia intensiva, intubada y sedada.

Al mismo tiempo, el fiscal Iván Grassi remarcó que investigará el hecho "en profundidad" para "determinar presuntas responsabilidades y la existencia de un delito".

Los antecedentes de explosiones en Pergamino y Palermo

En la localidad de Pergamino, más precisamente en el Instituto Comercial Rancagua, se vivió un hecho similar el 9 de octubre, cuando durante una exposición de ciencias, en la cual alumnos del instituto mostraban un volcán realizado con componentes químicos, el proyecto explotó dejando un total de 10 heridos, entre ellos una nena que entró en terapia intensiva y que tuvo que ser operada.

Por su parte, el colegio Guadalupe, del barrio porteño de Palermo, fue también víctima de un caso análogo, cuando durante una exposición realizada en una clase de química, se produjo una fuerte explosión la cual dejó un total de cinco heridos, los cuales tuvieron que ser atendidos de emergencia por el SAME, luego de que sufrieran heridas de distintos grados.

Según confirmó El Destape, el hecho ocurrió durante la feria de ciencias del colegio y debido a las quemaduras, los heridos tuvieron que ser trasladados a los hospitales Fernández y Gutiérrez.