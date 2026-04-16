Vacuna de dengue en mayores de 45: lanzaron un estudio único en Argentina del que podés participar

La vacuna contra el dengue está aprobada en Argentina desde los 4 años. Sin embargo, existe un grupo etario que quedó fuera de los estudios clínicos: los mayores de 60 años. Para generar evidencia científica sobre la seguridad y la respuesta inmunitaria en esa población, la Fundación Huésped puso en marcha una investigación que busca voluntarios.

El estudio, que también se realizará en Brasil, Indonesia y Singapur, tiene a la Argentina como único centro de la región. Los participantes recibirán la vacuna Qdenga®, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, que es la misma que se aplica actualmente en los vacunatorios del país. La diferencia es que, hasta ahora, no había sido evaluada específicamente en personas de 60 años o más.

“Es fundamental para aportar datos que permitan comprender mejor cómo responde el sistema inmunológico a la vacuna en estos grupos etarios”, explicó Florencia Cahn, directora de la División de Vacunas de la Fundación Huésped.

Quiénes pueden participar del estudio

Los interesados deben tener entre 60 y 79 años y residir en la Ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana (AMBA). Pueden inscribirse tanto personas sanas como aquellas con afecciones preexistentes controladas como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal. Cabe remarcar que quienes estén inmunosuprimidos no podrán participar, ya que se trata de una vacuna con virus vivos atenuados.

Los voluntarios recibirán las dos dosis del esquema en el Centro de Investigaciones de la Fundación Huésped, que se hará cargo de los traslados. Para postularse, hay que completar un formulario disponible en el sitio web de la organización. También podés ingresar haciendo click acá.

Por qué es importante esta investigación

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En personas mayores, las complicaciones pueden ser más graves. Contar con evidencia sobre la vacuna en este grupo permitirá ampliar la cobertura y proteger a una población vulnerable que, hasta el momento, no tenía datos específicos sobre la inmunización.

La vacuna Qdenga es tetravalente (protege contra los cuatro serotipos del virus) y demostró reducir en un 84% las hospitalizaciones y en un 61% los casos sintomáticos en los estudios clínicos originales. Pero esos estudios no incluyeron a mayores de 60 años. Por eso, la investigación de Fundación Huésped es un paso necesario para cerrar esa brecha de conocimiento.

Mientras el país enfrenta brotes de dengue cada vez más extensos, disponer de herramientas seguras y eficaces para todos los grupos etarios es una prioridad. La vacunación es una de las estrategias, junto con la eliminación de criaderos y la vigilancia epidemiológica.