Una especialista en digestión dijo para qué sirve el hilo blanco de las mandarinas: "Es más importante de lo que crees"

En un contexto donde la conciencia sobre el bienestar es cada vez mayor y donde elegir alimentos con valor nutritivo real importa, las frutas como la mandarina se destacan por su aporte de vitaminas y minerales esenciales para equilibrar el organismo. Es por eso que la especialista en aparato digestivo, María Muñoz, explicó cuál es el fin del hilo blanco de las mandarinas que pasa desapercibido a la hora de ingerirlas.

Es común pelar mandarinas y descartar los finos filamentos blancos que recubren la pulpa. Muchos lo hacen por costumbre, textura o simplemente sin pensar. Sin embargo, la doctora María Muñoz, especialista en aparato digestivo, alertó que esto implica desechar una parte extraordinariamente valiosa de la fruta.

Qué aporta el hilo blanco de las mandarinas

“Ese hilo blanco que tiras de las mandarinas se llama albedo y es más importante de lo que crees. Contiene fibra, vitamina C y flavonoides”, indicó Muñoz. El albedo no está ahí por azar: es una defensa natural de la fruta que “reduce la oxidación, sirve como reserva nutritiva para el desarrollo del fruto y lo defiende de la radiación solar”, explicó Muñoz. Además, aporta pectina, una fibra que ralentiza la absorción del azúcar, junto con vitamina C, flavonoides, potasio y magnesio. Todos nutrientes clave para reforzar la inmunidad, cuidar la piel y los vasos sanguíneos.

La combinación de vitamina C, fibra y minerales convierte al albedo en un aliado poderoso para ralentizar el envejecimiento celular y fortalecer la salud vascular. Solo con ese simple gesto de comer los hilos blancos, estamos elevando notablemente nuestra ingesta diaria de micronutrientes clave.

María Muñoz explicó los beneficios de comer el hilo blanco de las mandarinas.

En resumen: antes de desechar el albedo de la mandarina, hay que considerar que ese hilo blanco contiene nutrientes que refuerzan el sistema inmune, ralentizan la absorción de azúcares y protegen tu salud vascular. Un gesto tan pequeño como conservar esos filamentos puede marcar una gran diferencia.