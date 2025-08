Qué es la enfermedad de lyme: síntomas y causas de lo que padece Justin Timberlake

El cantante estadounidense Justin Timberlake comunicó que sufre la enfermedad de Lyme y finalizó su gira mundial para cuidar de su salud. ¿Qué esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y qué la dispara?

Qué es la enfermedad del Lyme

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas. Los venados y algunos roedores que viven en zonas boscosas suele ser reservorios importantes de la garrapata portadora, que ha sido detectada en casi todo Estados Unidos, en el noroeste, centro y este de Europa y en algunas áreas de Asia.

Entre sus principales síntomas la enfermedad presenta:

Fiebre.

Dolor de cabeza y en articulaciones.

Fatiga.

Una erupción cutánea o sarpullido denominado eritema migratorio.

Generalmente, se trata durante varias semanas con antibióticos orales, pero en caso de no controlar la infección se puede propagar a las articulaciones, al corazón y al sistema nervioso, resultando mortal.

La mayoría de las personas que la padecen se recuperan por completo si reciben el tratamiento adecuado con los antibióticos correspondientes. Para aquellos que continúan con los síntomas una vez que ya se trató la infección, los analgésicos pueden brindar un alivio importante.

Justin Timberlake reveló que tiene Lyme

A través de un posteo en Instagram, el cantante reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme en medio de su gira y que atravesó momentos de gran impacto físico y emocional. “Como muchos de ustedes saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira y el tour de festivales, deseo contarles un poco de lo que me está pasando”, escribió Timberlake junto a una serie de fotos del tour.

En el mensaje, relató que el diagnóstico llegó cuando la gira ya estaba en marcha, en abril de 2024, y que, a pesar de los síntomas, decidió seguir adelante con el tour. "Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo que no digo para que te sientas mal por mí", apuntó.

"Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente", manifestó el cantante y reveló: "Estaba reacio a hablar de esto porque siempre me educaron para guardarse algo como esto para si mismo. Pero estoy tratando de ser más transparente sobre mis luchas para que no sean malinterpretadas. Comparto todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una manera de estar más conectados. Me gustaría hacer mi parte para ayudar a otros que experimentan esta enfermedad también".

El posteo desató una oleada de mensajes de apoyo y admiración por su entrega profesional por parte de sus fans.