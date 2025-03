Confundieron a un famoso argentino con Justin Timberlake, a horas de su show en Lollapalooza.

Este martes, Justin Timberlake aterrizó en la Argentina para comenzar con los preparativos de su esperado show en el Lollapalooza. Su llegada, como era de esperarse, generó gran revuelo entre la prensa y sus fanáticos, quienes desde hace meses aguardan con ansias su presentación en el país. Apenas pisó suelo argentino, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza, lo que hizo que su aparición fuera breve y apenas capturada por los fotógrafos presentes.

Sin embargo, las imágenes del cantante estadounidense no tardaron en viralizarse en redes sociales, y con ellas, surgió una inesperada polémica: muchos usuarios encontraron en Timberlake un sorprendente parecido con el actor y exproductor de ShowMatch, Pedro Alfonso. Por el ángulo de la foto, su pose y su barba, algunos hasta dudaron de la identidad del músico, creyendo que se trataba del esposo de Paula Chaves.

Aprovechando la tendencia, el canal de streaming OLGA decidió sumarse a la broma y publicó en su cuenta oficial de X una imagen en la que se comparaba a Timberlake con Alfonso, acompañada de la frase: “Dos gotas de agua”. Cabe destacar que el actor es una de las incorporaciones recientes de la señal, donde participa en el programa Gol Gana junto a Gastón Edul, el “Pollo” Álvarez, Ariel Senosiain y Coker.

Más allá de la divertida confusión, Timberlake ya se encuentra en el país y está hospedado en un lujoso hotel en el barrio de Retiro. A diferencia de Shawn Mendes, otro de los artistas que se presentará en el festival, el exintegrante de NSYNC optó por evitar cualquier tipo de interacción con sus seguidores. Su actitud dejó algo decepcionados a los fanáticos, quienes esperaban al menos un saludo desde el balcón del hotel, pero el cantante parece estar completamente enfocado en su espectáculo.

Su presentación en el Lollapalooza Argentina está programada para este viernes 21 de marzo, de 22.15 a 23.45, según la grilla oficial del evento. Para quienes no puedan asistir al Hipódromo de San Isidro, el show será transmitido en vivo a través de Flow. Junto a Timberlake, otros grandes artistas como Alanis Morissette, Olivia Rodrigo, Nathy Peluso, Mon Laferte y el propio Shawn Mendes también serán parte del festival y sus presentaciones podrán verse por la misma plataforma.

Quién es la novia de Justin Timberlake y cómo se conocieron

El cantante estadounidense arribó a Buenos Aires el martes 18 de marzo pasadas las 0.30 de la madrugada en un Airbus 300, proveniente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, junto a su equipo y su banda. El vuelo privado estuvo compuesto por 70 personas, entre músicos y personal técnico, y aterrizó bajo estrictas medidas de seguridad y en medio de un fuerte hermetismo.

Justin Timberlake no está de novio, sino que está casado con la reconocida actriz estadounidense Jessica Biel. Conocida de series relevantes como The Sinner, la actriz y el cantante se casaron en Apulia, Italia, el 19 de octubre de 2012 y tienen dos hijos Silas, de 9 años, y Phineas de 4 años.

¿Cómo se conocieron? Timberlake lo contó en su libro, Hindsight & All The Things I Can't See In Front Of Me (Retrospección y todas las cosas que no puedo ver delante de mí). La pareja se conoció, según el cantante, en una fiesta sorpresa en Hollywood, cuando Biel se rio de uno de sus chistes y fue entonces que Timberlake realmente se fijó en ella.

"Estábamos en un bar clandestino, un club privado, y estábamos de pie entre un grupo de gente. Hice un comentario sarcástico, muy seco. Nadie lo entendió excepto ella. Se rio, y me di cuenta, de repente, de esa forma en que te preguntas si alguien es como tú, si también tiene un sentido del humor muy seco y oscuro. Hablamos esa noche. El DJ puso Lucky Star y bailamos. Y luego se fue".

Lo llamativo es que tanto Timberlake como Biel seguían en pareja con otras personas cuando se conocieron. "Ambos seguíamos saliendo con otras personas, cuidándonos de salir lastimados, de exponernos de verdad", dice Timberlake. "Nos costó un poco admitir que estábamos muy, muy interesados ​​el uno en el otro. Cuando volví de la gira, pasamos un mes juntos. Después, le dije: 'Quiero que sea algo exclusivo'. Y, de alguna manera, ella dijo: 'Yo también'", recuerda el cantante en su libro.

“Mi amiga la llevó a mi concierto [de Future Sex/LoveSounds]”, continúa con su relato en el que recuerda que la actriz estaba “con un grupo de chicas, y todas entraron al camerino y pasaron un rato juntos, después del concierto, todas iban a volver a Los Ángeles y yo a Anaheim. Les pregunté si querían acompañarme. 'Las llevo, pueden venir en mi autobús. Si quieren...'. Y lo hicieron". "Jess y yo estuvimos hablando todo el camino, bromeando. Antes de que se bajara del autobús de la gira, le dije: '¿Me das tu número?'”, cuenta el cantante sobre cómo comenzó su historia de amor.