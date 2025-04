Magnesio: el aliado fundamental para mejorar la piel, el cabello y las uñas

Es un mineral esencial que participa en más de 300 reacciones biológicas en nuestro organismo, por lo que es indispensable para nuestro bienestar, señaló Marta Masi , farmacéutica y fundadora de la marca MM by Marta Masi. Para potenciar sus efectos, se recomienda combinarlo con Vitamina B6 .

La falta de magnesio puede tener consecuencias negativas tanto en nuestro estado de ánimo como en nuestro aspecto físico . De hecho, según Gema Cabañero , un déficit de magnesio puede resultar en una piel más sensible, irritada y apagada. Además, puede afectar la salud de nuestras uñas, ya que reduce la absorción de calcio y otros minerales esenciales.

Aunque no hay contraindicaciones específicas para tomar suplementos de magnesio, se recomienda consultar previamente con un profesional de la salud y no exceder la dosis diaria recomendada. Además es importante señalar que los comprimidos muchas veces no son necesarios y se puede alcanzar la cantidad diaria necesaria con una alimentación balanceada.

El consumo excesivo de los suplementos puede provocar efectos adversos como diarrea, náuseas y vómitos. También si el cuadro es grave puede generar arritmias cardíacas e incluso riesgo de paro cardíaco.