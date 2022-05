Los casos de coronavirus crecieron un 92% en la última semana

Ante la escalada de casos de covid-19, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, incentivó a completar los esquemas de vacunación.

El informe semanal de casos de coronavirus registró un gran incremento en los contagios. En los últimos días, los casos positivos aumentaron de 17.646 a 39.989, lo que representa un 92%. Además el último reporte semanal informó un total de 47 muertes en toda la semana, una significativa cantidad menor a la semana anterior donde se registraron 76.

La curva ascendente es de un crecimiento de cerca del 200 por ciento respecto al primero de mayo cuando se notificaron 11.433 contagios y 111 fallecidos semanales por la pandemia.

Con los últimos números consignados, la totalidad de casos positivos de coronavirus asciende a 9.135.308 y a 128.776 los fallecidos por la pandemia desde el inicio del brote en la Argentina, en marzo de 2020.

La cartera sanitaria indicó además que son 300 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,2% en el país.

Carla Vizzotii llamó a aplicarse las dosis de refuerzo

En una reciente comunicación con AM750, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, concientizó sobre la importancia de continuar con los cuidados e incentivó a continuar con los esquemas de vacunación. "Hay un aumento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias. Tenemos que sostener las cuidados", enfatizó Vizzotti. "La pandemia aún no terminó", subrayó también la ministra.

"En Argentina hay 3 millones de personas mayores a 50 años que aún no se vacunaron con la tercera dosis. Van a aumentar los casos y tenemos que estimular la vacunación para que no haya más muertes", aseguró Vizzotti y comentó que "lo que complica la campaña de la vacunación es que haya gente que no quiera vacunarse o que denuncien al Gobierno por envenenamiento".