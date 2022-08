La declararon "incapacitada" por un cáncer en su licencia de conducir: la historia de Florencia que se hizo viral

La joven cordobesa sufrió una experiencia estigmatizante cuando fue a renovar su registro por una enfermedad que está tratando. La respuesta inmediata del ministerio de Salud y la ANSV.

Florencia fue a renovar su registro de conducir en Córdoba, la provincia donde vive, pero lo que debía ser un trámite administrativo terminó convirtiéndose en un momento traumático y una escena estigmatizante: un operario le dio solo dos años de vigencia en el carnet, le pidió un apto físico y además le imprimió en la tarjeta la enfermedad que está tratando: cáncer de mama.

"Todo esto, fue porque me vieron con el pelo corto y me dicen 'qué paso con el pelo?' Y le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuándo fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico. Y que si me lo dan, solo sería por dos años ya que no saben cómo estoy de defensas", relató la joven en su cuenta de Twitter.

Según detalló, intentó mostrarle los análisis "que siempre dieron perfectos (nunca baje defensas), y me dijo que 'no'". "Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada tampoco. Salgo (lloro un ratito) y le escribo a mi médico, me manda certificado y me dan el ok entonces voy a imprimir. Cuando me están por dar el carnet me avisan q decía cáncer de mama, les digo 'pero ya no tengo, porque me ponen eso' y me dicen que el sistema ya lo mandaba así", profundizó.

La joven relató su testimonio a través de las redes sociales y se convirtió en viral hasta llegar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Carignano, quienes intervinieron, se pusieron en contacto con ella para subsanar la situación y para que se le pueda reimprimir la licencia. "Nos comunicamos (con Carla Vizzotti) simultáneamente con Flor y le explicamos que lo que sucedió no debió haber pasado porque la ley vigente nada dice sobre incluir en el carnet la patología de la persona", detalló Carignano.

Vizzotti explicó que "hoy Florencia tramitó su nueva licencia de conducir, sin límite de dos años y sin consignar su enfermedad". "Actuamos rápido, en conjunto con vial, porque nuestra prioridad es combatir todo tipo de estigmatización. Siempre a favor de garantizar derechos", completó. En esta línea, Carignano aclaró que "la leyenda 'cáncer de mama' salió en el plástico porque el operador de Córdoba la agregó en el campo observaciones". "Ese campo no se usa para eso sino para 'usa lentes', 'maneja auto adaptado', etc.Fin de la historia. Flor ya tiene la licencia que corresponde y, lo que es más importante, está muy bien", enfatizó.

Por último, destacó la comunicación con la Municipalidad de Córdoba y que el error fue subsanado. "Flor tiene una nueva licencia sin esa estigmatización de la primera. Muy buena gestión del secretario Gabriel Bermúdez", cerró.

Ley de tránsito Nacional

Artículo 15.

La licencia habilitante debe contener los siguientes datos:

a) Número en coincidencia con el de la matrícula de identidad del titular;

b) Apellido, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, fotografía y firma del titular;

c) Clase de licencia, especificando tipos de vehículos que lo habilita a conducir;

d) Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir. A su pedido se incluirá la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares;

e) Fechas de otorgamiento y vencimiento e identificación del funcionario y organismo expedidor;

f) Grupo y factor sanguíneo del titular;

g) A pedido del titular de la licencia se hará constar su voluntad de ser donante de órganos en caso de muerte. Estos datos deben ser comunicados de inmediato por la autoridad expedidora de la licencia al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito.