Histórica operación en Córdoba: realizaron un trasplante de corazón inédito de Latinoamérica

La intervención se concretó tras una donación multiorgánica en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, y el avión sanitario de la provincia de Córdoba fue determinante para el traslado del corazón en tiempo récord hasta la capital cordobesa.

El Hospital Córdoba abrió un nuevo capítulo en la historia de la medicina argentina y de la región al concretar el primer trasplante de corazón de un donante en asistolia controlada en adultos. Se trata de un procedimiento que nunca se había realizado en el país y en Latinoamérica.

De altísima complejidad, esta intervención se concretó tras una donación multiorgánica en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, y el avión sanitario de la provincia de Córdoba fue determinante para el traslado del corazón en tiempo récord hasta la capital cordobesa, garantizando así su óptima preservación.

Según informaron medios locales, el paciente trasplantado se encuentra estable y con buena evolución. Si bien en hospitales argentinos se realizaron más de un centenar de procedimientos en asistolia, ninguna había alcanzado la complejidad de un transplante cardíaco.

¿Cómo fue la donación?

La donación en asistolia controlada se da cuando el fallecimiento se produce por el cese irreversible de las funciones circulatorias. Esto amplia las posibilidades de donación más allá de los casos de muerte encefálica. El trasplante se enmarcó en la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y en el Protocolo Nacional de Donación en Asistolia Controlada, aprobado por el INCUCAI en 2023, que define las etapas, roles y estándares éticos y técnicos de esta modalidad.

Las autoridades de ambas instituciones médicas destacaron que el logro fue posible gracias a la articulación del CUDAIO, los equipos de terapia intensiva y unidad coronaria del Cullen, y el Programa de Trasplante Cardíaco del Hospital Córdoba, que encabezó la ablación y el implante.

Por su parte, el director del Córdoba, Eduardo Caminos, destacó el valor de la hazaña conjunta: “La región centro vuelve a marcar un hito en salud pública, cuando profesionales de distintos ámbitos unen su compromiso con la donación y el trasplante y ponen todo su conocimiento al servicio de quienes esperan una nueva oportunidad de vida”.

En tanto, el jefe del Departamento de Cardiología, doctor Néstor Medeot, explicó la magnitud técnica del procedimiento: “Es un proceso muy complejo que requiere protocolos estrictos, coordinación absoluta y un gran despliegue tecnológico”.

¿Cómo se realizó la cirugía?

La intervención fue liderada por el doctor Néstor Bustamante, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca y Tórax, quien sostuvo que “el éxito del implante demuestra que Córdoba está a la vanguardia en trasplantes y que el sistema público puede asumir los mayores desafíos de la medicina moderna”. El procedimiento duró 89 minutos, un tiempo considerado "excelente" dada su complejidad.

A su vez, el doctor Rodolfo Sarjanovich, jefe de la Unidad Coronaria, destacó que tanto la donación como la cirugía se realizaron íntegramente en hospitales públicos, lo que demostró “el altísimo nivel del sistema estatal cuando hay vocación, formación y trabajo en red”.