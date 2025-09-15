Las gotas para presbicia fueron aprobadas por la ANMAT para uso en Argentina.

Si estás cansado de depender de los anteojos para leer o ver de cerca, hay una novedad que va a cambiar todo. La ANMAT acaba de aprobar las primeras gotas para tratar la presbicia en Argentina. Acá te contamos todo lo que tenés que saber sobre este avance.

La presbicia es esa dificultad para ver de cerca que nos llega después de los 40. No es una enfermedad, sino un proceso natural del envejecimiento ocular. Hasta ahora, las únicas soluciones eran los anteojos o la cirugía. Pero esto está por cambiar.

El laboratorio Elea confirmó que las gotas tendrán un precio estimado de $28.000. Si bien todavía no hay fecha exacta de lanzamiento, se espera que lleguen a las farmacias en los próximos meses. Además, podrían estar cubiertas por algunas obras sociales.

¿Cómo funcionan estas gotas milagrosas?

Su efecto te dura entre seis y diez horas, con un promedio de ocho horas. Esto significa que te podés olvidar de los anteojos durante casi todo el día. Ideal para trabajar, leer o usar el celular sin molestias.

Matías Deprati, director de Elea, explicó por qué esto es tan importante. "Una encuesta mostró que la presbicia afecta más la calidad de vida que la artrosis o el ojo seco". Por eso esta aprobación marca un antes y un después en el tratamiento visual.

Es importante que sepas que no son de venta libre. Vas a necesitar receta médica para comprarlas. Además, los oftalmólogos recomiendan seguir haciendo controles periódicos aunque uses el tratamiento. La salud ocular no se toma vacaciones.

El laboratorio aclara que las gotas no curan la presbicia, pero mejoran los síntomas por varias horas. Algunas personas las usarán todos los días, otras solo en ocasiones especiales. Cada uno encontrará la frecuencia que mejor le funcione.

Estas gotas ya se usan en Estados Unidos desde 2021 con excelentes resultados. Su llegada a Argentina representa un avance enorme para la medicina local. Somos el primer país de Latinoamérica en aprobar este tratamiento innovador.

¿Vas a tener que elegir entre gotas y anteojos?

En realidad, podés usar ambos. Las gotas son una alternativa más para esos días en que no querés depender de los lentes. La libertad de elegir cómo ver mejor. Mientras esperamos su llegada oficial, recordá consultar con tu oftalmólogo. Él te va a asesorar sobre si este tratamiento es adecuado para vos. Cada caso es único y merece atención personalizada.

La aprobación de la ANMAT garantiza que las gotas son seguras y efectivas. Pasaron todos los controles necesarios para que las uses con tranquilidad. Argentina suma así otro avance médico importante para la población.

¿Vale la pena invertir $28.000 en estas gotas?

Depende de cómo afecte la presbicia tu vida diaria. Para muchas personas, la comodidad de ver bien sin anteojos justifica el costo. Además, posiblemente haya opciones de cobertura.