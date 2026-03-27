Dormir mucho no es descansar bien: el papel clave de los sueños que pocos conocen

Científicos descubrieron que la calidad del descanso no depende solamente de cuántas horas dormimos.

La calidad del sueño no depende únicamente de cuántas horas pasamos dormidos, sino también de la naturaleza de los sueños que experimentamos durante la noche. Un grupo de científicos italianos examinó la relación entre la vividez de los sueños y la sensación subjetiva de un descanso profundo, y encontró resultados sorprendentes.

El estudio, liderado por el profesor Giulio Bernardi en la Escuela de Estudios Avanzados IMT Lucca y publicado en la revista Plos Biology, analizó la actividad cerebral y los relatos oníricos de 44 adultos durante más de mil despertares en laboratorio. Los investigadores observaron que la vividez, entendida como la sensación de estar realmente dentro del sueño con un realismo casi despierto, juega un papel clave en cómo se percibe la profundidad del sueño.

Durante las cuatro noches de observación, cada participante fue despertado múltiples veces para registrar su actividad cerebral mediante electroencefalografía de alta densidad y para recoger sus experiencias mentales previas al despertar. Los resultados mostraron que los sueños inmersivos y ricos en contenido aumentaban la sensación subjetiva de haber tenido un sueño profundo, incluso cuando los parámetros fisiológicos tradicionales no indicaban un sueño tan profundo.

Por el contrario, las experiencias oníricas vagas o fragmentadas, sin contenido claro, se asociaron con una percepción más superficial del descanso. Esto sugiere que no basta con la mera actividad mental durante el sueño, sino que la calidad y la inmersión en esa experiencia son determinantes, explicó Bernardi: “No toda la actividad mental durante el sueño se percibe igual: la calidad de la experiencia, especialmente cuán inmersiva es, resulta determinante”.

Más detalles sobre los beneficios del sueño profundo

En un fenómeno que puede parecer paradójico, durante la noche los indicadores biológicos de necesidad de sueño disminuían, pero los participantes sentían que su descanso se profundizaba gracias a la intensidad de sus sueños. Este efecto indica que las experiencias oníricas contribuyen a la sensación de desconexión del entorno y a la percepción de un sueño más reparador.

Científicos descubrieron que los sueños vívidos e inmersivos potencian la sensación de descanso profundo.

Los registros de EEG confirmaron que la profundidad percibida del sueño no se explica solamente por las ondas cerebrales lentas que tradicionalmente marcan un sueño profundo. En cambio, la vividez y la inmersión en los sueños tuvieron un papel fundamental en cómo los sujetos evaluaban su descanso.

Bernardi señaló que “si los sueños ayudan a sostener la sensación de sueño profundo, entonces las alteraciones en el soñar podrían explicar por qué algunas personas se sienten poco descansadas pese a tener índices normales en estudios clínicos tradicionales”. Esto abre una nueva mirada sobre la importancia de los sueños, no como un mero subproducto, sino como un mecanismo que protege y mantiene la continuidad del sueño.

Esta hipótesis coincide con ideas clásicas de la neurociencia y el psicoanálisis, que consideran a los sueños como guardianes del sueño mismo. La investigación fue posible gracias a la colaboración con la Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa y el centro médico Fondazione Gabriele Monasterio, y ya se inauguró un laboratorio conjunto para seguir explorando esta interacción entre actividad cerebral y fisiología corporal desde diferentes disciplinas.