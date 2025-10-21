¿Dormir con o sin ropa interior? Así deberían dormir las mujeres en verano, según ginecólogos.

El debate sobre si es mejor dormir con o sin ropa interior es muy frecuente entre las mujeres. Ahora que se acerca el verano y las temperaturas ascienden, tener una buena higiene y hábitos saludables es fundamental para la salud vaginal.

Jennifer Lincoln, médica ginecóloga en Portland, Oregón, y autora de Let’s Talk About Down There explicó en diálogo con Real Simple cómo deberían dormir las mujeres en verano. Si bien es una decisión personal, tanto Lincoln como la mayoría de los expertos en ginecología están de acuerdo con que lo mejor es dormir sin ropa interior.

"Durante el sueño hay menos movimiento y, por lo tanto, menos exposición de la vagina a factores que podrían irritarla, como el sudor, la fricción o el roce”, explica Adam Taylor, doctor en anatomía y profesor en la Universidad de Lancaster, Inglaterra.

"Además, la falta de ropa interior permite que los tejidos respiren y estén en contacto con aire fresco, lo cual es algo positivo. Esto reduce la humedad y, a su vez, ayuda a prevenir el crecimiento de microbios y a mantener el pH vaginal en niveles óptimos para su flora autolimpiante”, añade el experto.

¿Es recomendable no usar ropa interior durante el día?

Lincoln sostiene que "no hay una necesidad médica de usar ropa interior", pero que "si tus pantalones rozan y causan molestias, dolor o irritaciones en la piel, ese puede ser un buen motivo para ponértela".

Por su parte, Taylor agregó que un punto a favor de usar ropa interior es que "protege a la ropa del flujo vaginal", y que algunas telas como el jean, que se tienden a lavar con menos frecuenta, suelen transferir bacterias de vuelta a la zona vaginal. Por ende, si durante el día no querés usar ropa interior, asegurate de no estar usando una tela como jean y de lavarlo todos los días.

Qué tela de bombachas hay que usar, según ginecólogos

Si usás bombachas, asegurate de que tengan una entrepierna de algodón. Según un estudio de 2019 publicado en el Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, las mujeres que usaban ropa interior de telas no algodonadas tenían tasas más altas de infecciones por hongos que aquellas que usaban algodón.

"El algodón es un tejido más transpirable, lo que permite una mejor circulación de aire y reduce la acumulación de humedad", explica Alyssa Hamlin, médica ginecóloga en Kent, Washington, y autora principal del estudio. Esto se debe a que el nailon y otros materiales sintéticos pueden atrapar la humedad, creando un ambiente cálido y húmedo donde los hongos Candida prosperan.