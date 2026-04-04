Día Nacional del Donante de Médula Ósea: dónde inscribirse y jornada de concientización en la UBA

El Instituto de Trasplante de la Ciudad organiza una actividad especial en la Facultad de Medicina de la UBA, donde se ofrecerá información y se realizará el registro de nuevos donantes.

En el marco del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, se impulsan nuevas acciones para visibilizar la importancia de la médula ósea en tratamientos médicos y fomentar la decisión de donar médula ósea. Una iniciativa en la Universidad de Buenos Aires busca ampliar el registro de voluntarios y concientizar sobre su impacto en la salud.

Jornada por el Día Nacional del Donante de Médula Ósea en la UBA

El Instituto de Trasplante de la Ciudad llevará adelante una jornada de concientización y registro de donantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La propuesta se enmarca en el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, una fecha que recuerda la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en 2003, tras la sanción de la Ley 25.392. El objetivo principal es promover la donación voluntaria y fortalecer la red de potenciales donantes en el país.

Durante la jornada se brindará información a la comunidad universitaria y se habilitará la inscripción para quienes deseen incorporarse al registro. La iniciativa es organizada en conjunto con la Facultad de Medicina de la UBA y el Registro Nacional.

Dónde inscribirse para donar médula ósea en Argentina

La inscripción para donar médula ósea puede realizarse en campañas específicas como la organizada en la UBA o en centros habilitados en todo el país. El proceso incluye completar una ficha con consentimiento informado, recibir asesoramiento profesional y donar una unidad de sangre.

A partir de esa muestra se analizan los datos genéticos que permitirán identificar compatibilidades con pacientes que requieren un trasplante. Además, el sistema incorpora la posibilidad de gestionar la credencial digital de donante a través de la aplicación Mi Argentina.

Como novedad, en esta campaña se suma el método de hisopado bucal, una técnica simple, rápida y no invasiva que permite obtener el material necesario para el registro en pocos minutos. Esta modalidad facilita la participación y amplía el alcance de las jornadas de captación.

Qué es la médula ósea y por qué es clave para la salud

La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos y cumple una función esencial en el organismo. Allí se producen las células progenitoras hematopoyéticas (CPH), también conocidas como células madre, responsables de generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Estas células pueden ser utilizadas en tratamientos de diversas enfermedades hematológicas, como leucemia, linfoma, mieloma, anemia aplástica, así como en trastornos inmunológicos o metabólicos. En estos casos, el trasplante de CPH -popularmente llamado trasplante de médula ósea- puede representar una oportunidad de recuperación.

Es importante diferenciar la médula ósea de la médula espinal, ya que esta última forma parte del sistema nervioso y no interviene en la donación.

Quiénes pueden donar médula ósea y por qué es importante

Las personas interesadas en donar médula ósea deben tener entre 18 y 40 años y cumplir con condiciones básicas de salud. La donación es un acto solidario que no implica cambios permanentes en la calidad de vida del donante y puede realizarse mediante procedimientos seguros y controlados.

Ampliar el registro de donantes es fundamental, ya que la compatibilidad genética entre donante y receptor es poco frecuente. Cuanto mayor es la cantidad de personas inscriptas, más altas son las probabilidades de encontrar coincidencias y concretar trasplantes.

El Día Nacional del Donante de Médula Ósea refuerza la necesidad de generar conciencia sobre esta práctica y su impacto directo en la vida de pacientes que dependen de un trasplante para seguir adelante. La jornada en la UBA se suma a estas acciones, con el objetivo de acercar información y facilitar la inscripción de nuevos voluntarios.