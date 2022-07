Con una importante inversión del Gobierno, el INMeT inauguró una obra para tratar enfermedades olvidadas

El Instituto Nacional de Medicina Tropical inició su segunda etapa con la inauguración de nuevas obras. Se invirtieron más de 600 millones de pesos. El acto estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Tras una importante inversión del gobierno nacional, el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) puso en marcha la segunda etapa del Campus de Investigación con el objetivo de tratar las enfermedades desatendidas u olvidadas. El acto estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien destacó que se invirtieron 623 millones de pesos en dicha obra para "enfrentar los problemas donde se producen, como indica el federalismo".

La inauguración se dio durante la jornada de este miércoles, en Puerto Iguazú, Misiones, y la culminación de dicha obra permitirá un funcionamiento pleno del INMeT -para realizar investigaciones, monitoreo permanente y análisis de laboratorio con tecnología avanzada-, único instituto de sus características en el país que se ocupa de las llamadas enfermedades desatendidas u olvidadas como dengue, chagas y zika, entre otras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en las Américas, afectan a más de 230 millones de personas.

Sobre esto, el jefe de Gabinete, quien impulsó su construcción, explicó: "Más del 85% de los establecimientos científicos están en la Zona Centro de Argentina. Por eso nació la idea de establecer este instituto cuando era ministro de Salud, allá por el 2011. Porque nuestra misión como Gobierno Nacional, con una mirada federal, es enfrentar los problemas allí dónde se producen". Además, resaltó: "El INMeT se ocupa de enfermedades a las que muchas veces se las estigmatiza como enfermedades de la pobreza, y ahí es donde tiene que aparecer el Estado para hacer todas las inversiones que se necesiten".

En su momento, Manzur había remarcado que se trataba de "una clara muestra de federalismo". Ahora, años después, recordó: "Cuando llegué a Casa Rosada me comuniqué con mi amigo Oscar (Herrera Ahuad), ahora gobernador, a quien conozco desde que fui ministro de Salud de la Nación y él mi par en Misiones. Le prometí que se iban a conseguir los recursos para la obra, para que Misiones y Puerto Iguazú tuvieran funcionando a pleno su instituto científico". Y añadió: "Para mí es un día muy especial, como lo es para Misiones pero también para la Argentina, porque institutos científicos de estas características no hay muchos en el mundo. En la Argentina no hay otro, va a estar acá, y van a venir científicos de todo el mundo".

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, manifestó: "El INMeT es investigación, desarrollo e información. Sirve como un círculo virtuoso que hace que lo que se investiga pueda tener una escalada en la producción y un impacto en la salud de la gente". Y destacó: "Ayer se reconoció al instituto como un centro de referencia de la Organización Panamericana de la Salud para leishmaniasis. El trabajo de acá en adelante es lograr que en dos años sea un centro colaborativo y se siga expandiendo para que Iguazú, Misiones y la Argentina tengan cada vez más importancia en la región".

Por su parte, el gobernador Herrera Ahuad recordó que el instituto fue desfinanciado durante los cuatro años de macrismo y aseguró: "Con Juan Manzur y Carla Vizzotti se pudo dar el empuje para terminar la primera y, ahora, esta segunda etapa". Mientras que afirmó: "La decisión de hacer el Instituto en el Interior no fue sencilla, pero la ciencia entendió que no solo se puede desarrollar en Buenos Aires, sino que el Interior también tiene enormes posibilidades".

La importante inversión de Nación al INMeT

El Gobierno de la Nación invirtió un total de 623.063.993 de pesos en la construcción del edificio que se sitúa en un predio de 2.000 hectáreas. El Campus de Investigación cuenta con laboratorios de bioseguridad equipados con tecnología de última generación, para trabajar con patógenos de alta peligrosidad y viviendas para las y los científicos/as abocados a distintos proyectos.

Además, los nuevos laboratorios tienen capacidad para estudios de genómica, biología molecular y disponen de áreas de investigación y desarrollo, bioterios y sitios de cría y experimentación de insectos transmisores de enfermedades y animales ponzoñosos. Estos fueron equipados con otra inversión de 85.625.205 de pesos. Entre lo más destacado aparecen equipos de secuenciación genómica, cabinas de seguridad biológica, equipos de ultra frío, ceparios, citómetro de flujo e incubadoras controladas para la cría de insectos, entre otros.

El INMeT se construyó en dos etapas: en la primera fueron habilitados los edificios A y B de investigación, los laboratorios multiusuarios, las áreas de servicios y seis viviendas para las y los investigadores mientras que en la segunda, se construyó el edificio C, con una superficie cubierta de 3.044 m² y compuesto por un bioterio, un ofidiario y un aracnario, al que se sumaron tres laboratorios y oficinas. Por su parte, el edificio D, con una superficie cubierta de 2.889 m², alberga un moluscario, un insectario y los departamentos de biología molecular, anatomía patológica y cepario, y esterilización.

¿Qué son las enfermedades desatendidas?

Las enfermedades desatendidas u olvidadas son un conjunto de enfermedades infecciosas, muchas de ellas parasitarias, que afectan, principalmente, a las poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud. Predominan en zonas tropicales y húmedas, por esa razón se decidió que el INMeT estuviera localizado en la ciudad de Puerto Iguazú, donde se destacan este tipo de climas.

Estas enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son: Chikungunya, Dengue, Ectoparasitosis, Enfermedad de Chagas, Esquistosomiasis, fascioliasis filariasis linfática, geohelmintiasis, Infección por virus del Zika, Leishmaniasis, Lepra, Oncocercosis, Paludismo, Teniasis/Cisticercosis por Taenia solium, Tracoma. El mismo organismo resalta que más de 1.000 millones de personas, es decir una sexta parte de la población mundial, sufre al menos una vez por estas afecciones.

Por esta razón, es importante que el Estado nacional invierta en estas enfermedades para desarrollar acciones que reduzcan el impacto negativo sobre la salud y el bienestar social y económico de la población. Por ejemplo, de las mencionadas, el INMeT investiga desde un abordaje multidisciplinario: Dengue y Arbovirosis, en general; Leishmaniasis, Ectoparasitosis, Filariasis, Parásitos intestinales, Entomología, Rickettsiosis, Bartonelosis, y el abordaje de la entomología en salud pública, entre otros. Desde su inicio, el instituto lleva publicados 200 trabajos de investigación y 17 tesis doctorales.