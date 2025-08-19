Cecilia Ce, sexóloga: "La carga mental puede afectar a las ganas de acostarnos con nuestra pareja".

"Si querés sexo, lavá los platos", así inicia uno de los posteos en Instagram más recientes de la Licenciada Cecilia Ce, psicóloga y sexóloga clínica con más de un millón de seguidores en redes sociales. Precisamente, este posteo hace referencia al principal motivo del poco apetito sexual que pueden llegar a tener muchas mujeres heterosexuales una vez que empiezan a convivir con sus parejas o se convierten en madres: el reparto poco equitativo de las tareas del hogar.

Según lo explica Cecilia Ce, este es un fenómeno que empezó a estudiarse hace poco y dio resultados impensados: "Muchas mujeres sienten que su deseo bajó desde que conviven o desde que son madres. Pero no es que se apagaron, es que están cansadas de sostenerlo todo". No solo se trata de hacer las tareas diarias de limpieza y orden, sino que también se refiere a la carga mental que conlleva pensar en realizar esas actividades: hacer la lista del super, sacar turnos médicos para los hijos, responder comunicaciones de la escuela o simplemente pensar que comer.

"Todos esos pensamientos están en la cabeza mientras se hacen todas las demás cosas. En promedio, las mujeres dedican 6 horas y media a las tareas de cuidado y del hogar, a diferencia de los varones que le dedican 3 horas y 40 minutos", enfatizó la sexóloga en su video. Además, explicó por qué esta "carga mental" influye en el deseo sexual: "Esto hace la diferencia porque cuando una está en modo 'organizadora de vida' el deseo no desaparece, se queda sin espacio".

En este marco, Cecilia Ce también profundizó en que "la equidad dentro de la relación de pareja impacta en la satisfacción dentro del vínculo y el deseo sexual en mujeres". Además, reveló que en vínculos donde "la distribución de tareas es más equitativa", se observa mayor satisfacción en relación al vínculo y mayor deseo sexual diádico, es decir, entre dos personas.

Finalmente, sumó un detalle importante con respecto a la baja de deseo sexual: en casos así, donde la carga mental no se distribuye equitativamente, las mujeres manifiestan poco deseo sexual diádico pero no individual. "Así que la carga mental puede afectar más a las ganas de acostarnos con nuestra pareja que las ganas de masturbarnos, por ejemplo. Y esto tiene que ver con que una de las consecuencias de esta carga mental desigual es el resentimiento", reveló la licenciada.

Cuál es la solución para recuperar el apetito sexual

La buena noticia es que, según reveló la sexóloga, esta situación tiene solución: no se trata solo de "ayudar" a la mujer, sino de hacerse cargo de la situaciones para liberar la carga mental. "¿Querés que vuelva el deseo? Repartí la carga y después vemos", concretó Cecilia Ce.