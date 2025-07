De manera reciente, la provincia de Buenos Aires informó que Gustavo Cavazzutti y Mariano Marcovsky son los primeros médicos entrenadores del país en la Vasectomía sin Bisturí (VSB). Este método anticonceptivo, cuya eficacia es del 99,5 por ciento, consiste en cortar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides al semen. Es seguro, no requiere estudios prequirúrgicos y se realiza de manera ambulatoria, a diferencia de la vasectomía tradicional que requiere del paso por el quirófano. Estos médicos podrán capacitar a profesionales para ampliar el acceso a este derecho en el sistema de salud público de la provincia.

De hecho, recuerda que en el Hospital Dr. Alberto Balestrini, ubicado en La Matanza, llegaron 2 mil solicitudes de turnos apenas se envió el mail informando de la nueva técnica. Esto va de la mano con la tendencia creciente a realizarse vasectomías: a nivel nacional, entre 2015 y 2019 el número de vasectomías realizadas se multiplicó por 12 al pasar de 56 a 683.

Así, a diferencia del procedimiento tradicional, la Vasectomía Sin Bisturí es menos invasiva, no requiere de estudios prequirúrgicos, se realiza bajo anestesia local y puede hacerse en consultorio. Al cortarle el camino a los espermatozoides, el hombre eyacula igual pero sin células sexuales masculinas en su semen, y este procedimiento no afecta el placer sexual.

“Con unas pinzas especiales, se hace una sola apertura en la piel para cortar los dos conductos deferentes. Al no requerir el paso por el quirófano, la práctica se vuelve menos costosa para el sistema de salud público. Además, como es una práctica sencilla, la pueden realizar urólogos, cirujanos generales, médicos y médicas generalistas”, explica Stablum. Es necesario recalcar que la práctica no es reversible, pero sí se puede congelar esperma para tener hijos más adelante. A su vez, no evita el contagio de infecciones de transmisión sexual o el HIV, algo que sólo previene el uso de preservativo.

Los siete hospitales que ofrecen esta técnica son el Hospital “San Martín”, de La Plata; la Maternidad de Moreno “Estela de Carlotto”; el Hospital “Petrona V. de Cordero”, de San Fernando; el Hospital “Presidente Perón”, de Avellaneda; el Hospital “Evita Pueblo”, de Berazategui; el Hospital “Dr. Alberto Balestrini”, de La Matanza; y el Hospital “Gobernador Domingo Mercante”, de José C. Paz. Se espera llegar a los diez hospitales hacia fin de año.

Tanto Cavazzutti como Marcovsky hicieron el entrenamiento en el marco del convenio de colaboración firmado por la Provincia con la organización internacional World Vasectomy Day (WVD) -con una duración de tres años- para el “Proyecto de Anticoncepción Masculina”. Los profesionales de la Provincia pueden capacitar a sus propios colegas, fortaleciendo así el acceso a la práctica. También, se crearon espacios de rotación para residentes que quieran capacitarse, conformando unidades de formación en la técnica.

Una puerta de entrada al sistema de salud masculino

Históricamente, la anticoncepción fue pensada para las mujeres por el simple hecho de que son quienes quedan embarazadas. Así, existe una gran cantidad de métodos, como las pastillas de todos los días o de emergencia, el chip, el dispositivo intrauterino o el parche, por nombrar algunos. Además, sucede que las mujeres están más acostumbradas a consultar por su salud, por ejemplo, desde muy temprana edad comienzan a hacerse de manera anual el papanicolaou y la colposcopia. De manera contraria, no es usual que los hombres consulten por su salud.

De esta manera, la vasectomía es clave para incorporar a los varones también en el marco de la corresponsabilidad en los procesos de reproducción y anticoncepción. Asimismo, Stablum, que también es médica generalista, plantea que este procedimiento, así como las charlas de asesoría funcionan como una puerta de entrada a otros cuidados de la salud masculina.

“Nos encontramos con que hay hombres que nunca se tomaron la presión o que no tienen el carnet de vacunación completo, algo que es muy común post pandemia. Entonces, en charlas grupales les comentamos que para realizarse esta técnica hay que darse, por ejemplo, la vacuna antitetánica como medida preventiva”, manifiesta ante la Agencia. Se trata no sólo de volverse responsable en la reproducción, sino de incorporar el cuidado de la salud integral.