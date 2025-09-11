En Chile se solicitó la extradición de Matías Morales Manrique y Enzo Federico Falaschi, dos rugbiers argentinos oriundos de la provincia de Mendoza acusados de haber abusado sexualmente de dos mujeres en el país vecino. Falaschi, de 30 años, trabaja como agente inmobiliario -según sus redes sociales-, mientras que previamente trabajó en diversos rubros; mientras que Morales, de 27, es profesor de Educación Física y padre de una hija de 2 años.

Los rugbiers fueron detenidos la semana pasada en territorio mendocino por orden del Juzgado Federal Nº 1 y a raíz de un pedido de captura internacional emitido desde Chile. La acusación es por abuso sexual agravado por acceso carnal, debido a presuntos hechos ocurridos en agosto de 2024 en la ciudad de Santiago, capital chilena.

En aquel momento, ambos jugadores de rugby estaban en Chile porque formaban parte del club Stade Français, equipo que participa del torneo Primera Nacional TOP 10.

El arresto de los rugbiers mendocinos

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en Mendoza a Morales y Falaschi en cumplimiento de una orden del juez Leopoldo Rago Gallo. Inmediatamente fueron trasladados al Centro de Detención Judicial Unidad 32 y se espera que próximamente vayan a la cárcel de Cacheuta.

Según Mendoza Today, la Justicia chilena ahora solicitó su extradición. Anahí y Gemina Venier, las abogadas de Falaschi, presentaron un rechazo formal a este pedido, alegando que el rugbier no fue previamente notificado del proceso que se estaba desarrollando en el país vecino.

Hasta que se resuelva esta situación judicial, los jugadores permanecerán detenidos en el penal.

Qué pasó aquella noche

En base a la investigación sobre los hechos denunciados se pudo conocer que, durante el mes de agosto del año pasado, Morales y Falaschi participaron de una salida nocturna junto con otros jugadores del equipo chileno.

En un momento de la noche los dos rugbiers argentinos, junto a una tercera persona, se habrían ido con dos mujeres a un departamento en la comuna de Vitacura. Las denunciantes contaron que allí consumieron alcohol y luego fueron abusadas sexualmente.

Las mujeres denunciaron que no hubo consentimiento y los rugbiers, por su parte, dijeron que fueron relaciones sexuales consentidas por todas las partes afectadas. Una de ellas señala a Falaschi como responsable y la otra involucra a Morales y a la tercera persona, de la cual -hasta el momento- no se dio a conocer su identidad.

El antecedente de Falaschi que lo tiene en la mira

Más allá de lo sucedido en tierras chilenas, existe un antecedente judicial que involucra a Enzo Falaschi en una situación similar. En diciembre de 2016, una chica de 24 años lo denunció junto a otros cuatro rugbiers por presunto abuso sexual ocurrido en Chacras de Coria.

La joven denunció, en aquel momento, que mantuvo relaciones sexuales con uno de los deportistas, pero que otros hombres habían ingresado a la habitación cuando ella se encontraba en un estado de inconsciencia.

Finalmente, en mayo del 2018, el fiscal que estaba a cargo de la investigación sobreseyó a los cinco deportistas imputados por abuso sexual agravado por acceso carnal por no tener pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio oral.