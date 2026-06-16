Revelan que la Patagonia puede generar un sentimiento específico: qué es el Awe, según la ciencia

Entre los increíbles paisajes de Argentina, la Patagonia se posiciona como uno de los más impresionantes y memorables. Muchos consideran que es capaz de generar Awe (asombro, en español), un sentimiento que es estudiado en la ciencia hace décadas y que suele darse en experiencias en las que la naturaleza impacta de una manera única.

Qué es el Awe, según la ciencia

El denominado "Awe", es una emoción compleja en la que se entremezclan el agrado, la maravilla y cierto temor frente a algo inmenso. Se da cuando se experimenta algo inmenso que desafía nuestra comprensión del mundo y suele presentarse ante aquellos paisajes naturales imposibles de describir con palabras.

Según señalaron desde la Ruta de los Parques de la Patagonia, diferentes estudios demostraron que esta emoción puede cambiar la percepción del tiempo, reducir el foco en uno mismo y mejorar el bienestar.

La Patagonia puede generar un asombro tal que lleva a perder la

Entre los diferentes efectos del Awe se encuentra el "small self", es decir, la sensación de sentirse pequeño y de que uno es parte de algo mucho más grande. Los especialistas señalan que cuando la emoción parte de la naturaleza, puede generar una conexión con ella y mejorar no solo su valoración al respecto, sino generar costumbres de mayor cuidado.

El paisaje patagónico capaz de dejarte sin palabras: cómo es la ría turquesa

En la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz, hay uno de los paisajes más fascinantes de la costa patagónica, capaz de provocar un verdadero asombro: la ría Deseado, un brazo de mar de 42 kilómetros de extensión.

El increíble paisaje nació gracias a una falla geológica que permitió que el río seco fuera invadido por el mar. Así, se creó un ecosistema en el que viven especies marinas y aves costeras.

El sitio ofrece la posibilidad de navegar por aguas turquesas en botes semirrígidos o en kayak. Se trata de una experiencia que combina aventura y naturaleza de una manera imperdible. La excursión parte desde el puerto, a medida que la embarcación avanza, los paredones rocosos de casi 30 metros de altura acompañan el recorrido y ofrecen una vista asombrosa.