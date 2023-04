Habló una amiga de la mujer que cayó de un edificio en Retiro: "No se mató, la mataron"

Brenda, amiga de Emmily Rodrigues, quien murió en circunstancias dudosas el pasado 30 de marzo, pidió que se investigue el hecho. El empresario Francisco Sáenz Valiente está detenido.

Una amiga de la joven brasileña que murió al caer de un sexto piso en el barrio porteño de Retiro, el pasado 30 de marzo, aseguró que "no se mató, la mataron" y pidió que todos los testigos que estuvieron aquel día en el departamento "vayan a declarar para que se sepa la verdad" en la causa en la que está implicado el empresario agro Francisco Sáenz Valiente. Según un llamado de emergencia, la fallecida estaba "alterada" y "se tiró" al vacío.

El hecho ocurió la semana pasada en un edificio situado en la calle Libertad al 1500, donde se presentó la Policía de la Ciudad luego del llamado de un vecino por "una mujer alterada" que luego cayó al vacío. En diálogo con A24, Brenda -amiga de Emmily Rodrigues Santos Gomes (26), la joven fallecida- contó que ese día fue al domicilio de Sáenz Valiente (52) "engañada claramente por Juliana (la otra mujer que estaba en el lugar), porque era amiga".

La joven afirma que cuando estaba en un after y no conocía a nadie, su amiga no se encontraba cómoda y por eso "ella se quiere ir, no le importa nada, empieza ahí el horror que se escucha en los audios (de las llamadas al 911) y la terminan matando, porque Emmily no se mató, la mataron", aseguró. Y añadió: "Si hubiera habido un brote psicótico, Juliana hubiera ido a ayudar a su amiga, las otras dos amigas no se hubieran ido".

Por su parte, en relación al empresario Sáenz Valiente, Brenda asegura que "no lo conocía, ni siquiera sabia su apellido" y que su amiga "nunca lo mencionó", a pesar de que "contaba todo". Y concluyó: "Queremos justicia y lo único que pedimos acá es que se sepa la verdad, que todos los testigos que estaban ese día ahí hablen, que vayan a declarar, que den la cara".

En los audios al 911, efectuados antes de la caída de Rodrigues, el empresario le dijo a la policía que la joven estaba "como poseída". Actualmente, se encuentra detenido como principal implicado del hecho y en su declaración indagatoria, a cargo del juez de la causa Martín Del Viso -del Juzgado en lo Criminal y Correccional 31- y el fiscal Santiago Vismara, insistió que la joven "tuvo un brote" y "se arrojó por la ventana".