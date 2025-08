El testimonio de la hermana de un policía represor: "No le va a temblar la mano para gasear a mi vieja"

"Yo sé que no le va a temblar la mano para gasear a mi vieja, cuando en su momento lo acunó", afirmó Vanina Andrea Molina, hermana del policía de la Ciudad Federico Damián Molina, que fue captado tirándole gas pimienta en el lente al fotógrafo Juan Noy, durante la manifestación en defensa de los jubilados que se realizó este miercoles frente al Congreso de la Nación.

Vanina realizó una publicación en Facebook en la que repudió a su hermano. En una entrevista en El Destape 1070, explicó: "Tuve que hacer ese posteo porque yo estoy del lado del bien, de los jubilados. Tengo a mi vieja, que es jubilada, y no puede ir a la Plaza porque no puede caminar bien, porque sino estaría ahí"



"Yo sé que no le va a temblar la mano para gasear a mi vieja, cuando en su momento lo acunó", se lamentó y acotó: "Si me lo hubiera cruzado y él me tiene que dar un palo, lo haría". También señaló que "hace cuatro años" no sabe "más qué es de su vida" y reconoció: "Me llegó la foto, que luego posteé, y tuve un montón de sentimientos".

Según explicó, Federico Damián Molina es su "medio hermano", hijo de su padre en segundas nupcias, pero se criaron juntos. "Era muy amigo de mi hermana por parte de mi mamá, padrino de la hija de mi hermana. Siempre tuvimos una relación muy cercana. Pero hace unos cuantos años a esta parte se cortó todo", indicó.



"Él decidió meterse a la fuerza y ser parte de toda esa lacra y por eso se cortó toda relación", sostuvo, para luego expresar el "dolor de que le ganaron la cabeza y que dejo de ser él para ser un títere del sistema".

"Él tiene 37 años y yo creo que eso no se te ocurre de un día para el otro. Creo que tenes que nacer con esa capacidad de ser policía y bancarse todo eso. Y obviamente cuando llegas a la fuerza hacen un lavado de cerebro impresionante para que seas el títere de ellos. Y con él lo lograron", apuntó.

Vanina recordó: "Mi papá trabajó en el Correo central. Tuvo que retirarse voluntariamente y pasó a la fuerza de Penitenciaría. Después se retiró y falleció. Quizás apartir de ahí, creo que también pudo haber sido un factor para que él tomara la decisión de sumarse a la Policía".

Respecto a la imagen, en la que el policía gasea a un fotógrafo, Vanina analizó: "Yo creo que él está descargando su furia". Y cerró: "Si llegan a ver la foto, los rasgos, la cara y los ojos... cómo mira! No tienen parámetros, son represores".