Reapareció en las playas una emblemática especie marina que no daba señales de vida desde su nacimiento

Francisca, la primera elefanta marina del sur nacida en costas uruguayas, fue identificada el 25 de agosto en el puerto de Punta del Este. El ejemplar nació en Piriápolis en octubre de 2025 y fue encontrado saludable y activo, según confirmó Richard Tesore, referente de SOS Rescate Fauna Marina.

El regreso de Francisca generó entusiasmo entre especialistas y voluntarios que habían seguido de cerca sus primeros meses de vida. Después del destete, la elefanta se había alejado de las costas uruguayas y durante meses no hubo certezas sobre su paradero.

Cómo encontraron a Francisca en Punta del Este

La elefanta marina fue observada en el puerto de Punta del Este y los especialistas pudieron confirmar rápidamente su identidad. Según Tesore, Francisca se encontraba en buen estado físico y mostraba comportamientos similares a los que tenía cuando todavía era una cría.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que volvió a jugar con las boyas del puerto, una conducta que ya había sido observada durante su etapa de cría. Para quienes la habían acompañado desde su nacimiento, se trató de una señal positiva.

Su aparición también permitió despejar las dudas que habían surgido pocos días antes. Durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se había reportado otro elefante marino en Piriápolis, pero Tesore confirmó que ese ejemplar era un macho.

Francisca nació en Piriápolis

Francisca nació el 11 de octubre de 2025 en una playa de Piriápolis, en el departamento de Maldonado. Su nacimiento fue un acontecimiento inédito para Uruguay porque se convirtió en el primer registro de un elefante marino del sur nacido en las costas del país.

La especie suele elegir lugares aislados y de difícil acceso para parir, por lo que la presencia de la cría generó especial interés. Durante sus primeros meses se implementó un operativo para protegerla, con participación de la Prefectura Nacional Naval y organizaciones civiles.

Además, los especialistas monitorearon especialmente el contacto entre Francisca y las personas. Existía preocupación por la posibilidad de que esa interacción modificara su comportamiento y dificultara su posterior adaptación al ambiente natural.

La elefanta fue identificada saludable y activa en Punta del Este.

Qué pasó después del destete

Tras el destete, Francisca se alejó de la costa uruguaya. Su partida generó incertidumbre entre especialistas, voluntarios y vecinos que habían seguido su crecimiento y esperaban conocer si había logrado sobrevivir y adaptarse.

La confirmación de su regreso cambió ese escenario. La elefanta fue encontrada saludable y activa, una noticia que fue recibida con entusiasmo por quienes habían participado de su protección inicial.

Qué hacer si aparece un elefante marino

Ante la presencia de un elefante marino en una playa o zona urbana, los expertos recomiendan mantener distancia y evitar cualquier tipo de contacto. Tampoco se debe alimentar al animal ni permitir que las mascotas se acerquen.

Estas precauciones buscan preservar el comportamiento natural del ejemplar y reducir posibles riesgos. El contacto excesivo con personas puede generar improntas que dificulten su adaptación al ambiente silvestre.

Mientras tanto, las autoridades y organizaciones especializadas continuarán monitoreando a Francisca durante los próximos meses. El objetivo será conocer sus desplazamientos y evolución, además de reunir información que pueda contribuir al estudio y conservación de la fauna marina uruguaya.