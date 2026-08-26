Casi cuatro años después de perseguir y matar a un yaguareté y mostrar las fotos de "la hazaña" en redes sociales, Carlos Chagra fue condenado por la Justicia Federal de Formosa. El Juzgado Federal N°2 lo sentenció a tres años de prisión en suspenso y al pago de una multa de $5 millones, en un fallo que tuvo en cuenta la gravedad del hecho y el carácter de protegido y amenazado de la especie.

El repudiable hecho ocurrió el 19 de diciembre del 2022, apenas un día después de que la Selección argentina se consagrara campeona del mundo en Qatar. Ese día, Chagra publicó un video en el que mostraba las huellas de un yaguareté y relataba que había empezado a seguirlo.

Tiempo después difundió otro video en la que aseguró que había logrado matar al animal. En las imágenes se podía observar el cuerpo y detalles de la cabeza del yaguareté.

La investigación del caso

Los videos llegaron hasta la Fundación Red Yaguareté, que inició una investigación para identificar al responsable y reunir las pruebas que permitieran denunciar el hecho ante la Justicia.

Una vez que obtuvieron la información necesaria, la organización presentó una denuncia que permitió avanzar con la investigación judicial. En un primer momento, Chagra negó ser la persona que aparecía en los videos e incluso sostuvo que no se encontraba en el país cuando fueron publicados.

Sin embargo, su postura cambió con el avance del expediente. Casi cuatro años después del hecho, el acusado llegó a un juicio abreviado en el que participaron la Fiscalía, su defensa y las tres querellas, compuestas por la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

Durante el proceso, Chagra reconoció su responsabilidad y aceptó la condena.

Un antecedente para la protección del yaguareté

Este fallo representa un nuevo antecedente para la protección del felino más grande de América y una de las especies más amenazadas de la fauna argentina. El tribunal contempló especialmente que el yaguareté se encuentra en peligro de extinción y tiene protección legal.

Además, se trata de la segunda condena en Argentina por el asesinato de un yaguareté. El antecedente también tuvo lugar en Formosa, donde Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León y Claudio Cisneros fueron condenados a dos años de prisión efectiva por la muerte de otro ejemplar.

En aquella causa también fue condenado Máximo Cisneros, propietario del campo donde ocurrió el hecho, quien recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.