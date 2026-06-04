A siete meses de haber sido rescatada y tras una intensa rehabilitación, una cría de elefante marino regresó al mar luego de haber sido abandonada por su madre en las playas de Villa Gesell en octubre del 2025. No había registros similares, según la Fundación Mundo Marino, pero presumieron que habría sido una perturbación humana la causa de su huida.

Ante esta situación, un equipo interdisciplinario integrado por personal de zoonosis, de prefectura y guardaparques de la Reserva Faro Querandí decidieron aguardar y no interactuar con el elefante marino para no interrumpir una potencial revinculación. Sin embargo, esto no fue posible. Pasadas las 24 horas, el animal ya mostraba signos de debilidad y deshidratación por lo que debieron trasladarla al Centro de Rescate, con autorización y acompañamiento de la Red de Asistencia a Fauna Marina del Ministerio de Ambiente bonaerense.

Los especialistas explicaron que la leche de una hembra de elefante marino tiene un contenido graso tan alto que permite a las crías triplicar su peso en apenas tres semanas de lactancia, pasando de unos 40 kilos al nacer a cerca de 120, previo a que la madre regrese al mar y deje solas a las crías para que busquen alimentos.

Teniendo en cuenta ese requisito biológico como referencia, un grupo de veterinarios, biólogos, técnicos y nutricionistas elaboró una fórmula experimental para reemplazar la leche materna y la ajustó de forma constante según la evolución de una cría. El animal había ingresado al centro con 32 kilos, un peso por debajo del promedio de nacimiento, debido a que estuvo al menos un día sin alimentarse.

La rehabilitación del pequeño elefante marino

Durante las primeras semanas de rehabilitación, el foco estuvo puesto en estabilizar su estado general con hidratación, cuidados preventivos para evitar infección y control permanente del sistema inmune. Pero el trabajo se complicó por la falta de información específica, ya que la mayor parte de la evidencia científica correspondía al elefante marino del norte, una especie similar con diferencias fisiológicas.

El equipo se debió organizar en tres turnos para replicar la frecuencia natural de alimentación y añadió un peluche gigante como objeto de apego. Todo el manejo fue diseñado para evitar que la cría asociara a los humanos con la comida o el contacto afectivo, un punto clave para favorecer su reinserción.

Su recuperación y reinserción

Finalmente, se logró que la elefanta marina juvenil se alimentase por sí misma, luego de una transición gradual que incluyó la incorporación de pescado entero en el agua y después presas vivas. Los especialistas querían aguardar a que el ejemplar alcanzara al menos los 100 kilos para dar inicio al proceso de reinserción.

Según explicaron, los elefantes marinos tienen una digestión lenta y el plan consistía en no forzar un aumento brusco en la ingesta que pueda provocar complicaciones graves como diarrea y vómitos. En las últimas etapas de rehabilitación, el animal consumía alrededor de seis kilos de pescado por día y cada incremento debía realizarse de manera progresiva y controlada.

Pese a que el animal ya se alimentaba sola, ganaba peso y podía capturar presas vivas, nunca había estado en una playa abierta ni había tenido contacto con el mar. Estuvo varias horas en la playa explorando mientras un equipo permaneció en la zona para acompañar el proceso y observar su comportamiento.

Después de varias horas de exploración, el ejemplar ingresó de manera gradual al agua. Primero avanzó unos metros, regresó a la playa y, finalmente, atravesó una zona más profunda para desaparecer mar adentro. De todas maneras, ante la posibilidad de que pueda regresar, se activó un plan para monitorearla.

Recomendaciones ante la presencia de fauna marina en las playas

Con el objetivo de preservar la salud y el bienestar de los animales y garantizar la seguridad de las personas, ante la presencia de fauna marina en las playas el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires se recomienda: