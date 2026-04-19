Tragedia en el Rally de Córdoba: murió un espectador por un choque

Un trágico accidente registrado durante una jornada del Rally Sudamericano en Córdoba dejó como consecuencia la muerte de un espectador y derivó en la suspensión total de la competencia. El hecho ocurrió en el tramo especial Giulio Cesare, en cercanías de Mina Clavero.

De acuerdo con el parte oficial, el auto de competición perdió el control en una curva, volcó en varias oportunidades y salió del trazado previsto, impactando en un sector donde había espectadores.

Como resultado, tres personas sufrieron heridas. Una de ellas, de 25 años y residente en Córdoba capital, padeció lesiones graves y murió luego en un hospital de la zona.

Además de la persona fallecida, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra presentó heridas leves. Los pilotos involucrados en el siniestro no resultaron lesionados, según indicaron fuentes de la organización.

Luego del accidente, se pusieron en marcha de inmediato los protocolos de seguridad, con participación de los equipos médicos y policiales desplegados en el evento. Al mismo tiempo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión total de la competencia mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.

A través de un comunicado, la organización manifestó su “más profundo pesar” por lo sucedido e indicó que se está asistiendo a los familiares de la víctima. El hecho vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la proximidad del público a los tramos constituye uno de los principales riesgos.

Cómo estaba la clasificación del Rally Argentino antes del accidente en Mina Clavero

Previo a la suspensión de la competencia por el fallecimiento de un espectador, estas eran las posiciones del Rally Sudamericano tras la primera jornada de competencia, el último sábado: