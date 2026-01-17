Argentino Benavides gana el título de motos del Rally Dakar por dos segundos tras 8.000 kms

El piloto argentino Luciano Benavides, de Red Bull Ktm Factory Racing, en acción durante la etapa 9 del Rally Dakar, entre Wadi Ad-Dawasir y Bisha, Arabia Saudita.

El ‍argentino Luciano Benavides se impuso en la categoría de motos del Rally Dakar por ‍dos segundos, el ⁠margen más estrecho de la historia, después de que el estadounidense Ricky Brabec perdió el rumbo al final de la última etapa del sábado en Arabia Saudita.

El piloto de KTM, cuyo hermano mayor Kevin ganó el Dakar en 2021 y 2023, llegó segundo en la etapa de 105 ‌kilómetros en el puerto saudí de ⁠Yanbu, en el mar ⁠Rojo, mientras que Brabec fue décimo.

En una agotadora prueba de resistencia de dos semanas y 8.000 ‍kilómetros por caminos pedregosos, cañones y vastas extensiones de dunas desérticas, el ⁠bicampeón Brabec cometió su error ‌a falta de pocos kilómetros.

El español Tosha Schareina terminó tercero en la general para Honda.

En la máxima categoría de autos, que empezó más tarde en el día, el piloto ‌de Dacia ‌Nasser Al-Attiyah se encaminaba hacia la sexta victoria de su carrera.

"Yo sentía que le iba a ganar, sentía que se podía, no sé, tenía esa sensación ​de adentro y la peleé todo el Dakar hasta el final", dijo Benavides, que estaba tres minutos y 20 segundos por detrás de Brabec tras la penúltima etapa del viernes.

"Es la mejor manera de ganar, no hay mejor manera, porque cuando ‍las victorias son fáciles, por ahí uno piensa que ha sido más fácil, que no la ha luchado, pero yo la sufrí hasta el último kilómetro", agregó.

El estadounidense Skyler Howes fue cuarto ​en la general con Honda, por delante del campeón de 2025, el australiano Daniel Sanders, con una ​KTM. Sanders sufrió una caída en la décima etapa, pero se negó a retirarse ⁠y siguió corriendo pese a estar aquejado de una posible fractura de clavícula.

Con información de Reuters