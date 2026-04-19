La Real Academia Española (RAE) despejó una confusión que muchos tienen al momento de abreviar la palabra 'horas'. Aunque es común ver 'hrs.' o 'hs.' en distintos textos, la institución aclaró que ninguna de estas formas es correcta. La diferencia radica en que los símbolos, a diferencia de las abreviaturas, son invariables y no se acompañan de punto final.

Según la RAE, las horas no tienen una abreviatura tradicional, sino un símbolo que proviene del Sistema Internacional de Unidades. Este símbolo es la letra h en minúscula, que debe usarse sin punto y sin plural, incluso cuando se refiere a más de una hora. Esta norma implica que la forma correcta para expresar el tiempo sería, por ejemplo, “El vuelo sale a las 16:00 h” y no “a las 16:00 hs” ni “a las 16:00 hrs.”, expresiones que, aunque muy extendidas, no cumplen con la regla oficial.

Por eso, la 'h' representa siempre la unidad de tiempo hora de manera universal y clara. Además, la RAE señala que ‘hs’ puede tener otros significados y no corresponde a la abreviación correcta de horas, por lo que su uso puede generar confusión en la comunicación escrita. En definitiva, la próxima vez que necesites abreviar horas, recordá que la forma válida es simplemente h, sin punto y sin plural, y así evitarás errores en trabajos, documentos o cualquier tipo de texto.

Orgullo nacional: La RAE sumó una palabra argentina a su diccionario

El idioma español tiene alrededor de 93 mil palabras, de las cuales 19 mil provienen de americanismos. En este marco, se conoció que la RAE sumó una nueva palabra del lunfardo argentino a su diccionario, lo cual demuestra la importancia del vocabulario nacional para construir el idioma español.

La Real Academia Española definió cuál es la correcta abreviatura de horas.

La palabra en cuestión es "che", una expresión utilizada en todo el país y en la región rioplatense en el día a día. Aunque si bien se usa en diferentes contextos, la mayoría de las veces se usa de forma similar al "hey" inglés, para llamar la atención de alguien a quien nos queremos dirigir. Según definieron en el diccionario de la RAE, esta es "una interjección que se usa para llamar la atención de alguien, o para denotar asombro o sorpresa".

Esta no es la primera vez que la RAE suma un modismo argentino en su diccionario. Precisamente, hace algunos años atrás se incorporaron otros términos como "pibe", "bondi" y "laburar", lo que demuestra el interés de la institución por reflejar el lenguaje coloquial de los hablantes de español nativo y no solo el español académico.