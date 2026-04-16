La Real Academia Española aclaró las confusiones sobre una palabra muy simple y explicó la forma correcta.

La Real Academia Española (RAE) salió a aclarar una duda que suele generar confusión en Argentina y en toda la comunidad hispanohablante: ¿se escribe “alrededor” junto o separado? Según la institución encargada de cuidar el buen uso del idioma, la única forma correcta es escribirlo como una sola palabra.

Esta aclaración se volvió clave porque, aunque la palabra parezca la suma lógica de “al” y “rededor”, la variante separada “al rededor” es considerada un error ortográfico en el español estándar. La RAE registra “alrededor” como un adverbio y locución que indica proximidad física o temporal, y recomienda usarla unificada tanto en textos cotidianos como académicos.

La confusión surge por la apariencia de que se trata de dos términos juntos, pero la norma vigente sostiene que “alrededor” debe escribirse siempre junto. Así lo detalla el Diccionario de la lengua española, que es la referencia oficial para el uso correcto y la evolución del idioma.

Además de esta aclaración, la RAE presentó a fines de 2025 una actualización del Diccionario de la lengua española, que incluye nuevas palabras relacionadas con la tecnología y la cultura actual. Entre ellas se destacan términos como “loguearse”, que significa acceder a un sistema mediante identificación y contraseña, “GIF”, “streaming”, “big data” y “cloud computing”.

Otras incorporaciones reflejan cambios sociales y culturales, como “milenial” para la generación nacida entre 1981 y 1996, “cocachancla” que describe a quien habla sin pensar, “simpa” o “pagadiós” para quienes se van sin pagar, “marcianada” para algo absurdo, “turismofobia” que expresa rechazo a los turistas, “crudivorismo” como dieta de alimentos crudos, “microteatro” para obras breves, “farlopa” como sinónimo de cocaína y “eurofobia” que refiere al rechazo a la Unión Europea.

Diccionario de la Real Academia Española.

Estas novedades muestran cómo la RAE continúa adaptándose a los cambios del lenguaje y ofrece a los hablantes herramientas para comunicarse con corrección y claridad, incluso cuando surgen dudas comunes como la del uso correcto de “alrededor”.

Impacto por las palabras que se pronuncian y escriben mal, según Inteligencia artificial y la RAE

La Inteligencia artificial y la Real Academia Española llegaron a un punto en común: el español no tiene una palabra que todos usen de manera correcta y uniforme. Sin embargo, dependiendo de la región, existen términos que se repiten con errores en su pronunciación y escritura. De hecho, la RAE ha incorporado muchas de estas formas a su diccionario, clasificándolas como vulgarismos, términos en desuso o adaptaciones populares.

Entre los ejemplos más comunes que la inteligencia artificial detectó se encuentran palabras como almóndiga, una forma vulgar de decir “albóndiga”; murciégalo, variante incorrecta de “murciélago”; asín en lugar de “así”; toballa que reemplaza a “toalla”; y haiga, que si bien se acepta en España para denominar un coche, suele usarse erróneamente como sustituto de “haya”. También aparece vagamundo como una forma popular de “vagabundo”.