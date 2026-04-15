Una adolescente de 15 años dio a luz con ayuda de ChatGPT y su padre la abandonó en una estación de tren

Un inesperado episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes: una adolescente, de 15 años, dio a luz sola en su casa y con la ayuda del ChatGPT. Su novio, padre de la bebé, entregó a la recién nacida a un hombre de la estación de trenes.

Según informaron medios locales, la joven ocultó su embarazo y, al momento del parto, se encerró en el baño de su casa para tener a la bebé sin la ayuda de adultos, solo contaba con la asistencia de la Inteligencia Artificial (IA).

Tras haber tenido a la bebé, la joven avisó a su novio, de 16 años, quien acudió al domicilio para asistirla. En ese momento, ambos planearon simular el abandono de la recién nacida para evitar que la familia de ella descubriera la situación.

El abandono en la estación de Ezpeleta

El adolescente tomó a su hija, la envolvió en una manta y la llevó hasta la estación de trenes de Ezpeleta. Allí se acercó a un hombre y le aseguró que acababa de encontrar a la beba sola. Entonces, ambos se dirigieron a la comisaría local, donde la Policía activó de inmediato el protocolo de emergencia y solicitaron una ambulancia del SAME.

La beba fue trasladada al Hospital Iriarte de Quilmes, donde permanece internada en Neonatología y bajo observación médica. Según fuentes municipales con las que dialogó Infobae, la niña pasó la noche en el hospital y al día siguiente lograron contactar a los papás y abuelos. La beba se encuentra estable y fuera de peligro, al igual que la adolescente, quien contó la verdad.

Según el diario local La Noticia de Quilmes, la menor detalló que asistió a su propio parto siguiendo las instrucciones generadas por el ChatGPT y confesó que ocultó el embarazo a su entorno familiar por "miedo".

El relato también fue confirmado por el adolescente, quien reconoció haber ideado la simulación del hallazgo con el objetivo de evitar consecuencias familiares y legales.

Actualmente, el Servicio Local y las autoridades de protección de derechos evalúan que la niña quede bajo la guarda de sus abuelos, mientras la justicia quilmeña continúa con las actuaciones administrativas para regularizar la situación legal de la familia.