Quien es Aurelio De Laurentiis, el hombre que quiere que el fútbol tenga dos tiempos de 25 minutos

Las polémicas propuestas del presidente del Napoli que cambiarían el fútbol para siempre: cuáles son.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli desde hace dos décadas, volvió a instalar el debate sobre el futuro del fútbol con una serie de insólitas propuestas que apuntan a modificar profundamente el reglamento y la estructura de las competencias. El dirigente italiano aseguró que el deporte necesita cambios urgentes para no perder atractivo, especialmente entre las nuevas generaciones. "Algo hay que hacer o el fútbol morirá", advirtió.

Según expresó en una entrevista con The Athletic, el problema principal de la disciplina en la actualidad radica en la extensión de los partidos y las constantes interrupciones. De Laurentiis, de 76 años, considera que el formato actual resulta poco dinámico para el público joven, que acostumbrado a consumos más breves e inmediatos regidos por la lógica de las redes sociales. Además remarcó que, año tras año, el deporte podría ir perdiendo seguidores si no se adapta a las nuevas formas de entretenimiento.

Cuáles son las propuestas de Aurelio De Laurentiis para "salvar" el fútbol

Reducción de la duración de los partidos

Una de las polémicas más llamativas que planteó De Laurentiis es acortar los encuentros a 50 minutos totales, divididos en dos tiempos de 25, con la intención de hacer el juego más dinámico y acorde a los hábitos de consumo actuales. "En total se contabilizaría el tiempo neto de juego, sin que los árbitros recuperen minutos mediante el tiempo de descuento al final del encuentro", manifestó.

Implementación del "reloj parado" y entretiempo más cortos

En paralelo con esta propuesta, el dirigente sugiere detener el reloj cada vez que el juego se interrumpa cuando el balón no esté en juego, buscando eliminar las demoras innecesarias y garantizar un tiempo efectivo de juego más claro y continuo. Esta dinámica es habitual en otros deportes como el futsal o el básquet.

Además, introdujo la posibilidad de acortar el tiempo de descanso entre cada tiempo, principalmente para que los jóvenes televidentes no pierdan el interés por distraerse durante tanto tiempo. "¿Vos crees que mi nieto de seis años, que sabe todo de este deporte porque juega en la PlayStation, se va a escapar y que lo vas a recuperar después de 15 minutos? Nunca, porque se va a su cuarto y empieza a jugar al FIFA".

Menos minutos, tiempo cronometrado y entretiempos más cortos: algunas de las llamativas propuestas de De Laurentiis para el fútbol actual.

Eliminación de tarjetas amarillas y rojas

Como también ocurre en otros deportes, De Laurentiis también propuso reemplazar las tarjetas por sanciones temporales fuera del campo, una idea que había sido analizada en los últimos meses por los directivos encargados del arbitraje en la FIFA. "Nunca usaría una tarjeta roja o amarilla. Al contrario, diría: '¡Tú, expulsado durante cinco minutos! ¡Y tú, expulsado durante 20 minutos!".

Menos equipos, menos partidos

El mandamás del Napoli considera que las ligas deberían tener menos participantes para elevar el nivel competitivo y evitar la saturación de partidos. También apunta a reducir la carga anual de los futbolistas, que actualmente pueden disputar entre 60 y 70 encuentros, con el objetivo de mejorar el rendimiento y el espectáculo.

Quién es Aurelio De Laurentiis, el presidente que reconstruyó al Napoli y ahora busca cambiar el fútbol

Nacido en Roma en 1949, De Laurentiis comenzó su trayectoria como ejecutivo en el ámbito del cine, al igual que su padre: encabeza la compañía Filmauro, y desde 1997 forma parte del consejo de administración de Cinecittà Studios. Fue presidente de la Unione Nazionale Produttori Film entre 2001 y 2006 y lideró la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos desde 1993 hasta 2003, entidad de la que hoy es presidente honorario.

En cuanto a lo futbolístico, en 2004 se convirtió en accionista mayoritario y presidente de la Società Sportiva Calcio Napoli, que recientemente había quebrado y descendido a la tercera división. Bajo su gestión, el equipo regresó a la Serie A en 2007 y posteriormente incorporó futbolistas de jerarquía como Ezequiel Lavezzi, Marek Hamšík, Edinson Cavani, Gonzalo Higuaín y Kevin De Bruyne. Durante su presidencia, el club logró dos títulos de Serie A (2022-23 y 2024-25), tres Copas Italia (2011-12, 2013-14 y 2019-20) y dos Supercopas de Italia (2014 y 2025).