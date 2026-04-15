Como en WhatsApp: Gmail suma el cifrado para proteger tus mensajes

El cifrado de extremo a extremo se gestiona desde el propio dispositivo y las claves quedan bajo el control de la empresa, y no en manos de Google. En la práctica, el contenido del mensaje y sus archivos adjuntos se cifran en el dispositivo del usuario antes de salir hacia los servidores de Google, y solo se descifran en el dispositivo del destinatario.

Cómo activarlo

El proceso es simple. Al redactar un nuevo correo, el usuario puede seleccionar la opción de cifrado adicional mediante un icono del candado. A partir de ese momento, el mensaje se enviará con una capa extra de protección, asegurando que solo el destinatario pueda leerlo. Este proceso no altera la forma habitual de enviar correos: los usuarios pueden seguir adjuntando archivos y redactando mensajes como siempre, pero con un nivel de seguridad superior.

Si el destinatario también usa Gmail con la función habilitada, el correo cifrado llega como un hilo normal en la bandeja de entrada. Si no usa Gmail, el sistema lo redirige a una página web segura desde donde puede leer y responder el mensaje.

En qué se diferencia del cifrado de WhatsApp

La comparación con WhatsApp es inevitable, pero hay diferencias importantes. A diferencia de WhatsApp o Signal, donde el cifrado de extremo a extremo está siempre activo por defecto en todas las conversaciones, en Gmail es opcional y debe activarse manualmente para cada mensaje. No es un cifrado universal: es una herramienta que el usuario elige aplicar cuando necesita un nivel de protección extra, por ejemplo, al enviar documentación sensible.

Quiénes pueden usarlo hoy

El cifrado de extremo a extremo en Gmail móvil no está disponible para cuentas gratuitas. Por el momento, la función está limitada a los clientes con el plan Enterprise Plus combinado con los complementos Assured Controls o Assured Controls Plus. Para los administradores de organizaciones, la habilitación se hace desde la consola de administración de CSE de Google Workspace. Los usuarios particulares con cuentas gratuitas siguen contando con el cifrado estándar de Gmail, que protege los mensajes en tránsito pero no los oculta de Google.