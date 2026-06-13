Puede haber hasta 100.000 animales menos: autorizan cazar esa cantidad de un importante animal en peligro de extinción

El Gobierno de Entre Ríos autorizó la caza comercial de más de 100.000 especies que habitan en la provincia de El Litoral. Se trata específicamente de un tipo de nutria o coipo conocido como Myocastor coypus.

La medida rige desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre inclusive para toda la provincia excepto en la áreas protegidas, según se explica en la Resolución 152/26 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.

Al conocer la decisión gubernamental, diferentes organizaciones ambientalistas resolvieron manifestarse en contra de la disposición, ya que sostienen que se está procediendo "en contra de la protección de la fauna silvestre y autóctona de Entre Ríos". En este sentido, sobre el coipo o nutria, indicaron que se trata de un mamífero acuático que actúa como "regulador ecológico" de los humedales de la zona.

De hecho, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) realizó una denuncia para que se frene la medida cuanto antes porque aseguran que "podría tener graves consecuencias en el ecosistema".

Promueven a Entre Ríos como "destino natural" y, al mismo tiempo, permiten la caza comercial

La organización también afirmó que recientemente se dispuso una medida similar para la caza comercial de aves autóctonas de la región. Por tal motivo, existe una demanda judicial contra el Gobierno. Desde Ceydas apuntaron contra la gestión de Rogelio Frigerio, actual gobernador de la provincia y ex Ministro del Interior de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

En tanto, cuestionaron el accionar de Frigerio y sus funcionarios, ya que sostienen que "intentan promover a Entre Ríos como un destino turístico natural" mientras que también proceden con medidas en contra de la protección de especies y del propio medio ambiente.

"La medida resulta notablemente contradictoria con la campaña de promoción turística del Gobierno provincial, donde se invita a disfrutar de la tranquilidad y naturaleza de Entre Ríos", indicaron según informó el diario local Análisis Digital.

Entre Ríos es una de las provincias con más biodiversidad de la Argentina: posee las ecorregiones del Delta y las Islas del Paraná y, al mismo tiempo, tiene espinal y pastizales. En la provincia habitan más de 700 especies de vegetales y 570 vertebrados. Algunas de las especies autóctonas habitan en el Parque Nacional Pre- Delta tales como carpinchos, ciervos de los pantanos y lobitos de río. En cuanto a aves, destacan el chajá y la garza mora. También viven en la provincia gran cantidad de yacarés, boas e iguanas.