Juez de EEUU no impedirá que se celebre evento de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca

El octágono de la UFC "The Claw" en el jardín sur de la Casa Blanca durante un tour de prensa para la UFC Freedom 250

Un juez federal se negó el viernes a impedir que el presidente Donald Trump organice un evento de ‌artes marciales mixtas de ‌la Ultimate Fighting Championship (UFC) en los terrenos de la Casa Blanca, permitiendo que se celebren las peleas previstas para el domingo al interior de una nueva e imponente estructura.

El juez federal de distrito Amit Mehta falló en contra de dos residentes del área de Washington que argumentaban en una demanda que el Gobierno ​de Trump se ⁠había extralimitado en sus competencias para organizar el evento, denominado "UFC ‌Freedom 250", entre otras cosas por no haber obtenido ⁠la autorización del Congreso.

El evento de ⁠la UFC está programado para celebrarse el día del cumpleaños 80 de Trump, como parte de los planes del republicano para celebrar ⁠el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos.

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El ​evento contará con combates de artes marciales mixtas ‌disputados en una jaula octogonal ‌situada dentro de una estructura en forma de garra de ⁠28 metros de altura erigida en las últimas semanas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con el pesaje de los luchadores en el Monumento a Lincoln.

Los demandantes presentaron el ​recurso el ‌6 de junio, alegando que la ley prohíbe la celebración de eventos deportivos profesionales en ambos lugares y que la arena construida para los combates carece de la autorización necesaria del Congreso.

La empresa matriz de la UFC ⁠es TKO Group Holdings, que cotiza en bolsa. TKO es también la empresa matriz de la organización de lucha libre profesional WWE.

Linda McMahon, antigua ejecutiva de la WWE desde hace mucho tiempo, ocupa el cargo de secretaria de Educación de Trump.

El evento no es una celebración del aniversario 250 de la independencia estadounidense, dijeron los demandantes, ‌sino que es "una celebración de la marca UFC y del aniversario 80 del nacimiento de Donald Trump".

Por estas razones, dijeron, el UFC Freedom 250 no cumple las estrictas condiciones que deben satisfacerse para que los eventos especiales que conmemoran la fundación de la nación puedan ‌celebrarse en el Jardín Sur o en el Monumento a Lincoln.

El Gobierno dijo en un escrito judicial que era poco probable que los ‌demandantes tuvieran éxito ⁠en sus reclamaciones, ya que no habían demostrado cómo se verían perjudicados por el evento de la ​UFC. Existe un historial de celebración de eventos públicos en el Jardín Sur de la Casa Blanca, informó el Departamento de Justicia a Mehta.

Con información de Reuters